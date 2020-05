Core i9-10900K zbaven heatspreaderu, teplotně si můžeme značně pomoci

Der8auer si tak jako obvykle připravil celé video , které ukazuje, jak vypadají moderní procesory Intel zbavené ochranného heatspreaderu, přičemž my máme k dispozici i přímé srovnání s těmi nejlepšími modely předchozích generací. Je tu tak jednak 6jádrový Core i7-8700K (Coffee Lake), osmijádrový Core i9-9900K (Coffee Lake Refresh) a konečně nový desetijádrový Core i9-10900K (Comet Lake).

Zajímavé je, že všechny čipy jsou navlas stejně široké, čili jejich kratší rozměr je vždy 9,2 mm a liší se pouze delší rozměr, který postupně narostl na 22,4 mm. Celý čip Core i9-10900K tak zabírá plochu 206 mm2, čili jde o téměř tu samou velikost, jakou mají 14nm čipy Zeppelin v prvních procesorech Ryzen (213 mm2) a ještě blíže jsou pak APU Raven Ridge (210 mm2).

Intel tak aktuálně používá svůj velice odladěný a vyzrálý 14nm proces k výrobě čipů, které nabízí 10 jader a jsou víceméně stejně velké jako 8jádrové procesory Ryzen 1. a 2. generace. Dá se tak říci, že takovou produkci může velice pohodlně zvládnout i s vysokými maržemi.

Další obrázek ukazuje, jaký je výškový rozdíl mezi substrátovou destičkou a samotným křemíkovým čipem, přičemž tloušťka destičky se oproti CFL Refresh nezměnila. To jen pro zajímavost, přičemž větší význam má to, že Core i9-10900K je už tak dlouhý, že od okrajů heatspreaderu jej už dělí jen minimum volného prostoru. To znamená, že musíme být velice opatrní při prořezávání lepidla, které heatspreader drží na procesorové destičce.

Core i9-9900K





Je také zřejmé, jak Intel stvořil nový Core i9-10900K, respektive kde budou nová jádra. Když se podíváme na čip 9900K, pak nalevo (modrá barva) je integrované GPU a hned vpravo od něj můžeme snadno identifikovat dvě řady po čtyřech procesorových jádrech. Model 10900K tak bude mít dvě řady po pěti jádrech, což jej prodloužilo na oněch 22,4 mm a pokud by chtěl Intel snad tímto způsobem vytvořit 12jádrový procesor, vypadá to, že bez změny pouzdra by to bylo obtížné, protože čip by se na destičku už možná ani pořádně nevešel.

Možná by ale stačila úprava heatspreaderu, nicméně to už stejně bude bezpředmětné, protože architektura Skylake by měla generací Comet Lake snad už definitivně skončit. Další budou už 14nm Rocket Lake s odlišnou architekturou a po nich očekáváme 10nm desktopové procesory.

Dále se můžeme přesvědčit, že Core i9-10900K stejně jako jeho přímý předchůdce využívá pájku, ovšem der8auer se přesvědčil, že pokud se pod heatspreaderem použije kvalitní tekutý kov, procesor může běžet při teplotě nižší o 5 až 10 °C (v závislosti na konkrétním jádru), což je slušný rozdíl.

