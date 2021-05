Core i9-11900KB: nečekané 10nm procesory pro malé desktopy

Core i9-11900KB, i7-11700B, i5-11500B a i3-11100B, tak se označují čtyři nové procesory Intelu, které patří do 11. generace a my bychom je dle jejich názvu zařadili spíše mezi desktopové procesory.

databáze Intelu před provedenou úpravou

Tomu ale neodpovídaly informace v procesorové databázi Intelu, kde se jasně mluvilo o mobilním segmentu a kvůli tomu se objevily zmatené zprávy o tom, co Intel vůbec vypouští na trh. Nyní ale už máme jasno, jde o desktopové procesory, které opravdu patří mezi aktuální Core 11. generace a v podstatě jde o Tiger Lake. Skutečně také budou určeny pro desktopové počítače, ovšem nejspíše pouze pro OEM systémy, neboť nejde o paticové procesory, ale o čipy v pouzdru BGA. Ty by se tak teoreticky mohly objevit na trhu i jako součást samostatně dostupné základní desky nějakého známého formátu, ale na to nelze sázet. Intel už také opravil své záznamy, dle nichž už jde o desktopové procesory