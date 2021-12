Core i9-12900K a výkon s 50 až 241 W: vyplatí se omezit spotřebu CPU ve hrách?

Core i9-12900K v provozu s pouhými 50 W bude mít pochopitelně výrazně nižší takty než na PL1 (125 W) i PL2 (241 W), ale my víme, že od jisté spotřeby už takty rostou jen málo a s nimi i výkon. Server TechPowerUp se rozhodl právě tuto závislost výkonu na spotřebě vyzkoušet, a zvolil si celkem šest úrovní, a sice 50, 75, 100, 125, 190 a 241 W.

Sestava byla založena na desce ASUS Z690 Maximus Hero s BIOSem verze 0702, dále tu bylo 32 GB paměti G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000 36-36-36-76 2T / Gear 2 a grafická karta EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra. Procesor byl chlazen buď vzduchovým modelem Noctua NH-U14S, nebo při vyšším limitu TDP vodním Arctic Liquid Freezer II 360 mm a jak ukazuje fotografie, aplikována byla pasta Arctic MX-5.

Souhrnné výsledky aplikačních testů ukazují, že výše řečené odpovídá skutečnosti a že zvýšením napájecího limitu nad 190 W už moc nezískáme. Pokud se procesor spokojí s pouhými 50 W, dokáže nabídnout cca poloviční výkon v porovnání s plnými 241 W, ovšem posledních 50 W přičtených k limitu 190 W nám výkon vylepší jen o pouhá 2 procenta.

Ještě markantnější je to v případě herního výkonu, což je pochopitelné, neboť tam jde především o výkon grafické karty a pokud ta bude hrát roli úzkého hrdla, vyšší limit pro napájení procesoru nám už nepomůže. Zároveň s tím je ale třeba poznamenat, že na rozdíl od aplikačních testů tu nutně neplatí, že procesor si oněch 240 či 190 W ve skutečnosti vzal.

Je pochopitelné, že čím vyšší je testovací rozlišení, tím menší jsou rozdíly mezi slabě a silně napájeným Core i9-12900K. V rozlišení 720p byl přitom s 50 W na tom podobně jako v aplikačních testech (58 procent plného výkonu), i když už 125 W stačilo na to, aby byl výkon nerozeznatelný od procesoru s 241W limitem. To ale není nic proti testování ve 4K:

Tento graf zcela jasně ukazuje, jak naprosto nesmyslné jsou obvyklé hardwarové požadavky, které vypouští do světa herní firmy. V nich je totiž zcela obvyklé, aby sestavy pro hraní ve 4K zahrnovaly ty nejvýkonnější procesory, i když by tomu mělo být spíše naopak. I s 50W limitem se testovaný procesor dostane na 92,6 % plného výkonu a už od 75 W je to v podstatě jedno.

Můžeme se tak ptát, zda se tedy v případě, že někdo svůj počítače zatěžuje pouze hrami ve vysokém rozlišení, vyplatí podobně výkonný procesor omezit na spotřebě. Pochopitelně že ne, neboť díky úsporným technologiím si CPU nevezme více, než potřebuje, čili i když má limit na 241 W, jeho spotřeba bude nízká, neboť bude spíše čekat na grafickou kartu. To dokazuje i měření spotřeby při hraní, kde mezi 100W a 241W limitem existuje ve skutečnosti jen malý rozdíl, a sice 10 W. Nastavením limitu na 50 W už sice můžeme ušetřit víc, ale také získáme nižší výkon.

Ceny souvisejících / podobných produktů: