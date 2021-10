Core i9-12900K spatřen na MicroCenter za 670 USD

Intel se chystá už příští týden představit své procesory Alder Lake-S a spustit jejich předprodej, což se stane konkrétně 27. října. Čili prodejci by nyní už skutečně mohli znát stanovené ceny nových procesorů, které se dostanou na trh 4. listopadu.

Už také dobře víme, že obchody začínají být zásobovány novými modely jako Core i9-12900K, který bude tvořil vrchol své generace. Nás tak zajímá především to, jakou cenu Intel nasadí, přičemž jsme ani nečekali, že by nás překvapil úžasnou nabídkou. Ovšem on nás možná překvapí.

Od Tom's Hardware se dozvídáme o nákupu jistého Seby9123, který si již měl koupit rovnou dva procesory Core i9-12900K, za něž zaplatil 610 dolarů a víme také to, že jde o Spojené státy, přičemž právě z tohoto zdroje pochází okolní dvě fotografie ukazující i obal procesoru s jakýmsi zlatě zbarveným ztvárněním waferu s čipy.

Server VideoCardz zase poukazuje na nabídku amerického obchodu MicroCenter , která dříve ukazovala cenu 670 dolarů právě za Core i9-12900K. Pokud by tak měla platit tato doporučená maloobchodní cena, Intel by zvolil částku akorát mezi Ryzenem 9 5900X a 5950X (549 a 799 USD), čemuž by mohl odpovídat především celkový vícevláknový výkon.

Ovšem ukazuje se, že především ve hrách by Alder Lake-S nemusely mít ani v Ryzenech 5000 velkou konkurenci.



Navíc tu máme také cenu procesoru Core i7-12700K s 12 jádry pro 20 vláken, který by mohl být ještě zajímavější, neboť by měl přijít na 470 USD, čili zde už by šlo o cenu mezi částkami konkurečního Ryzenu 7 5800X a 9 5900X (449 a 549 USD). Byl by to také levnější procesor i v porovnání s osmijádrovým Core i9-11900K/KF, takže můžeme být o to více zvědaví, s jakou cenou nastoupí nové modely Core i5, neboť ty by mohly a měly být k dispozici za ceny hluboko pod hranicí 300 dolarů, pod níž AMD naopak bohužel v případě svých moderních CPU nejde, neboť nejlevnější (a dostupný) je právě Ryzen 5 5600X s cenovkou 300 dolarů, když nepočítáme APU Ryzen 5 5600G.

Intel se tak snad zaslouží o to, abychom měli opět možnost si koupit po všech stránkách moderní CPU a neutrácet za ně majlant, neboť takové Core i5-12400 by mohlo být velice zajímavé.



