Core i9-12900KS + 70 litrů tekutého dusíku = 7,8 GHz na 8 jádrech

Procesory Core i9-12900KS už samy o sobě prošly náročným výběrem, který zajistí, aby zvládly příslušné takty. Z těch horších kousků se tak mohou stát řadové Core i9-12900K či snad KF, přičemž overclocker Allen 'Splave' Golibersuch si mohl navíc ještě vybírat z celkem čtrnácti kusů Core i9-12900KS a ten nejlepší pak pořádně potrápit při teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Autor se nyní na serveru THW chlubí zlomením osmi světových rekordů během šesti hodin, přičemž za tuto dobu spotřeboval na 70 litrů tekutého dusíku. Jedním z oněch rekordů je právě i přetaktování osmi hlavních jader v daném procesoru na 7,8 GHz.

Nejdříve ale Golibersuch vyzkoušel, co tyto procesory zvládnou s pouhým vodním chlazením, přičemž nejhorší z nich se dostal na 5,3 GHz, čili tuto frekvenci zvládlo všech 14 kusů, ale pouze tři dokázaly pracovat na 5,5 GHz.

Pak už nastoupil velký měděný blok s nádržkou pro tekutý dusík, který tu vidíme na desce ASRock Z690 Aqua OC, čili taktovacím speciálu, což je poznat i díky jejím pouhým dvěma slotům pro paměti (použity byly G.Skill Trident Z5 Splave Edition s čipy od SK hynix). Nemůže se také použít běžná teplovodivá pasta, přičemž volba padla na Kryonaut Extreme.

Core i9-12900KS s osmi jádry na 7,8 GHz posunul rekord procesoru Core i9-12900K o 200 MHz, ovšem pokud měl procesor fungovat v zátěži, muselo se jít s taktem dolů. V Cinebench R20 tak zvládl příslušný test na 7,1 GHz, což je opět o 200 MHz více v porovnání dříve rekordního testu procesoru Core i9-12900K.

Zde pak máme úplný seznam rekordů, jak jej předkládá autor. Všechny padly během pouhých 6 hodin.

Cinebench 2003 (16xCPU) World Record Achieved: 12777 CB

Cinebench – R23 (16xCPU) Global 1st Place Achieved: 40421 CB

Cinebench – R23 Single-Core (16xCPU) World Record Achieved: 2820 CB

Geekbench 4 Multi-Core (16xCPU) World Record Achieved: 100675 points

Geekbench 5 Multi-Core (16xCPU) Global 1st Place Achieved: 27840 points

XTU 2 (16xCPU) Global 1st Place Achieved: 13792 marks

Cinebench 2003 (8xCPU) World Record Achieved: 11355 CB

Cinebench – R11.5 (8xCPU) Global 1st Place Achieved: 48 CB

Cinebench – R15 (8xCPU) Global 1st Place Achieved: 4267 CB

Cinebench – R23 (8xCPU) Global 1st Place Achieved: 40421 CB

Geekbench 3 Multi-Core (8xCPU) Global 1st Place Achieved: 85433 points

PiFast (8xCPU) World Record Achieved: 7sec 880ms

SuperPi 32M (8xCPU) World Record Achieved: 3min 33sec 356ms

Wprime 32 (8xCPU) Global 1st Place Achieved: 1sec 283m

Wprime 1024 (8xCPU) Global 1st Place Achieved: 28sec 122ms

Nakonec se také dozvídáme, že dokonce i Core i9-12900KS má deaktivovanou podporu AVX-512, což Splave považuje za velice podivné a nešťastné rozhodnutí. My dobře víme, že Intel se rozhodl v procesorech deaktivovat zmíněné instrukce, neboť jsou podporovány pouze velkými jádry P a pro jejich využití by se musela vypnout malá jádra E, což by mimochodem v případě moderních Core i5 nebo i3 nebyl vůbec žádný problém. Pokud jde ale o Core i9-12900KS v něm mohly být AVX-512 dle názoru autora ponechány, a to právě pro účely podobných testů.

Ostatně jde do jisté míry o procesor, který Intel vytvořil proto, aby to "natřel" firmě AMD právě v různých testech. Tak proč jí to nenatřít s možností využití AVX-512?