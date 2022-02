Core i9-12900KS na 5,5 GHz dorazí již v březnu, karty Arc od AIB v 2. kvartálu

Stále nevíme všechny specifikace procesoru Core i9-12900KS, což jsou například takty slabších jader E, čili Gracemont, ovšem o výkonu jader P, čili Golden Cove, už máme slušnou představu. Intel také ještě nestanovil oficiální cenu, ovšem pravděpodobně půjde o 750 USD, a to vzhledem k faktu, že boxovaný Core i9-12900KS (BX8071512900KSP5) je již v nabídce za 792 dolarů a tray verze (CM8071504569915) pak za 781 dolarů. Rozdíl mezi nimi bude v podstatě jen v obalu, neboť ani boxovaná verze nebude mít ve výbavě chladič.

Otázky se vznášely právě nad spotřebou nového procesoru v zátěži a my se nyní dozvídáme, že MTP (dříve PL2), čili spotřeba při nastavení turbofrekvencí, bude 260 W. To ještě není tak příšerné navýšení, neboť řadové Core i9-12900K / KF mají MTP na 241 W. Výchozí PBP (TDP) je pak 150 W, ovšem to stejně dnes ani nemá význam, a to zvláště u takovéhoto procesoru. Model Cena Konfigurace jader Jádra P základ / turbo Jádra E základ / turbo PBP / MTP DDR4-3200 L3 Cache Core i9-12900KS $750 ? 8P + 8E | 16C / 24T 3,5 / 5,5 GHz ? 150W / 260W DDR4-3200 / DDR5-4800 30MB Core i9-12900K / KF $589 (K) - $564 (KF) 8P + 8E | 16C / 24T 3,2 / 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz 125W / 241W DDR4-3200 / DDR5-4800 30MB Core i7-12700K / KF $409 (K) - $384 (KF) 8P + 4E | 12C / 20T 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz 125W / 190W DDR4-3200 / DDR5-4800 25MB

My už také víme, co 260W MTP přinese, samozřejmě krom možnosti provozovat procesor na taktu až 5,5 GHz. V tomto případě ale půjde o turbo jednoho, nanejvýš pak dvou nejlepších jader, které by takový procesor mohl v podstatě zvládnout i na 241 W. MTP bude mít největší význam právě v turbu všech jader, čili v celkové zátěži a vzhledem k tomu, že jde jen o 19 W navíc, by asi nešlo očekávat velký rozdíl.

Core i9-12900K/KF přitom mají mít turbo všech jader Golden Cove na velice slušných 5 GHz, ovšem 12900KS by měl dosáhnout až na 5,2 GHz, což vzhledem k nárůstu MTP není až tak špatné. Nicméně i tak budeme potřebovat velice výkonný chladič a ideálně pak vodní typ s velkým radiátorem.

Core i9-12900KS tak očekáváme v březnu , ale co karty Arc Alchemist od AIB výrobců , čili to, na co čeká většina zákazníků? V tomto případě už máme k dispozici nové vyjádření samotného Intelu, který na setkání s investory potvrdil, že takové karty jsou téma až pro 2. kvartál, ale to už bylo jasné z jiných zpráv.

Krom toho se dozvídáme, že Intel chce letos vyslat na trh na čtyři miliony karet se samostatnými grafickými čipy, ovšem do toho máme počítat i DG1 anebo na opačné straně spektra i akcelerátory Ponte Vecchio, i když zdaleka nejvíce by snad mělo být právě karet Arc Alchemist. Otázka je, kolik z nich bude v mobilní podobě a kolik v desktopové.



Ceny souvisejících / podobných produktů: