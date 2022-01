Core i9-12900KS v Cinebench R23 utužuje vedení nad Ryzeny

Společnost AMD přišla na trh s procesory Ryzen a osmi jádry v době, kdy Intel sám měl po dlouholeté stagnaci na trhu coby standard jen čtyřjádrové procesory a než stačil pořádně zareagovat, už tu byly 16jádrové Ryzeny, proti nimž se mohly postavit přinejlepším 10jádrové Comet Lake nebo Rocket Lake s výkonnějšími jádry, jichž mají ale pouze osm.

Až Alder Lake nabídly 16 fyzických jader a i když polovina z nich nemá Hyperthreading a je obecně na úrovni starých 14nm Skylake, druhá polovina tento handicap dokáže více než dohnat.

Proto už i Core i9-12900K dokáže zrovna v Cinebench R23 překonat i procesor Ryzen 9 5950X, ačkoliv má handicap v podobě konfigurace 16C/24T oproti ryzenovským 16C/32T, ale to závisí i na konkrétním testu a zvláště na tom, zda byl využit PBO (Precision Boost Overdrive). My nyní očekáváme nový menší souboj mezi AMD a Intelem, a to o titul nejrychlejšího herního procesoru, jejž se ani jedna tato firma nechce vzdát.

AMD tak hodlá nasadit svůj Ryzen 7 5800X3D se 64 MB L3 cache navíc a Intel bude kontrovat pomocí Core i9-12900KS, což je prostě jen pečlivě vybraný kus vysoce taktovaného modelu 12900K. Ve vícevláknových aplikacích pochopitelně nepůjde o přímé soupeře. Ve hrách ale dnes nevadí, zda máme procesor s osmi či šestnácti fyzickými jádry, čili v nich proběhne souboj mezi Zen 3 obohacenými o celkem 96 MB L3 cache a osmi jádry Golden Cove v Alder Lake, nebot slabší Gracemont budou spíše odsunuta na druhou kolej, aby nepřekážela.

My tu ale zatím máme výsledky testů procesoru Core i9-12900KS v Cinebench R23, takže jej můžeme srovnávat leda právě s Ryzenem 9 5950X. Z čínských stránek Taobao se dozvídáme, že chystaný Intel získal 29519 bodů, což plně odpovídá očekáváním v případě procesoru, který v turbo režimu dosáhne až 5,5 GHz při zatížení jednoho jádra a pak až 5,2 GHz v celkové zátěži. Na toto skóre by už procesory 5950X zpravidla dosáhnout neměly.

Zapotřebí tu ale bude funkce Enhanced Thermal Velocity Boost, na kterou se již výrobci desek připravují a je zřejmé, že pro provoz Core i9-12900KS na opravdu nejvyšších možných taktech budeme potřebovat velice výkonné chlazení a jako obvykle se tu celkové investice těžko plně vyplatí a projeví na výsledném výkonu. Zatím ale také ani nevíme, kdy se tento procesor dostane na trh. Intel ale nemusí spěchat, neboť na Ryzen 7 5800X3D si počkáme ještě několik měsíců.



