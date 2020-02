Core i9-9900KS nejspíše končí v očekávání brzkého nástupu 10. generace

Intel Core i9-9900KS přišel na trh jako procesor, v jehož případě Intel zaručoval schopnost pracovat na frekvenci 5 GHz, a to při zatížení všech osmi jader. To ale rovněž se zvýšeným TDP na 127 W, a tak si uživatelé museli připravit velice výkonné chladiče. Nyní to ale vypadá, že kdo by měl o tento procesor ještě zájem, musí si pospíšit, aby vůbec nějaký sehnal. Běžně k dispozici už totiž není a vypadá to, že se jen doprodávají zásoby.

I servery wccftech Computerbase hlásí, že v západních obchodech procesor Core i9-9900KS rovněž chybí a pokud je k dostání, pak za mnohem vyšší ceny než dříve. Stát by měl totiž jen o trochu více než řadový Core i9-9900K, ovšem ve skutečnosti se prodává i téměř za dvojnásobek (Amazon). Anebo jednoduše není k dispozici.

Písmeno S v názvu Core i9-9900KS označuje speciální edici, takže ani není divu, že životnost tohoto procesoru na trhu byla velice omezená. Intel jej již měl přestat vyrábět, takže se jen doprodávají zásoby, jejichž cena se zvyšuje nakonec i u nás, ovšem na dvojnásobek pochopitelně nevyrostla.

Vyřazení procesoru Core i9-9900KS z výroby má také značit blížící se 10. generaci procesorů Core, vedle nichž by tento model ani neměl smysl, respektive by nepředstavoval nic speciálního. A pokud jde o novou generaci procesorů, objevily se i jejich produktové kódy v případě boxovaných verzí.

Potvrzují se v nich i modely KF, které nenabídnou integrované grafické jádro, jak potvrzuje momomo na Twiteru

