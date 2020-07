Corsair 4000D Airflow: skříň s opravdu vyřešenou správou kabeláže?

Corsair 4000D Airflow ATX Mid-tower se ovšem na trh ještě nechystá, neboť Amazon US ji sice už nabízí v předprodeji, ovšem s tím, že první zákazníci se dočkají až po 15. září. Vypadá to přitom na vcelku běžnou skříň, ovšem se zajímavým designem a výběrem barev (barevných verzí ale bude víc). Zaujme už svým zpracováním předního panelu, což je ostatně část skříní, na které se výrobci v poslední době dokáží dost vyřádit. Zde máme panel plný trojúhelníkových průduchů, který skrývá tři přední ventilátory.

Zasazen je v tmavějším rámu, přičemž výrobce mezi těmito částmi nechal prostor, kudy bude také moci dovnitř proudit vzduch. Dále to vypadá na vcelku běžné uspořádání s dolní pozicí zdroje v tunelu a s možností umístit grafickou kartu vertikálně (viz dvě další záslepky), aby se ukázala skrz boční okno v celé své kráse. K tomu ale bude zapotřebí prodlužovací kabel pro PCIe x16 a ten asi v rámci základní ceny nedostaneme, i když uvidíme.

Na této skříni ale také zaujme to, jak je řešeno vedení kabeláže. Obvykle se totiž setkáme s tím, že k předním I/O portům vede takové množství kabelů, až je to ohyzdné ještě před tím, než jsme začali cokoliv instalovat. Zde ale vidíme jen dva tenké kabely a je otázka, zda ty opravdu budou stačit, anebo jde o menší podvod fotografa, aby výsledek vypadal lépe.

Zaznamenat můžeme také pásky s logem Corsairu a nejspíše se suchými zipy plus jakési plastové vodicí drážky, v nichž budou kabely drženy. Pásky vypadají na to, že by mohly být dostatečně silné, ostatně často jsou k vidění jen tenké pásky, které nepoddajné kabely prostě nemají šanci udržet. Corsair tento systém nazývá RapidRoute a uvádí, že mezi trayem motherboardu a pravou bočnicí je 25mm mezera. Do té se ostatně musí případně vejít i dvě 2,5" SSD.

Co se týče chlazení, máme tu místo pro tři přední 120mm ventilátory, nahoře to vypadá na dva 140mm ventilátory a vzadu jeden 120mm. I/O konektory čítají jeden USB 3.0, jeden USB 3.1 typ C, kombo audio jack, vypínač a reset. Celková hmotnost skříně je 7,8 kg a rozměry 453 x 230 x 466 mm. V základním balení dostaneme dva ventilátory Corsair AirGuide 120mm.

