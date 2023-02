Corsair také uvádí 24GB a 48GB paměťové moduly DDR5

Před měsícem představila společnost Crucial nové paměťové modulys netradičními kapacitami 24 GB a 48 GB. Nyní se přidává i, který tyto kapacity zavádí do řady modulů. Oproti Crucialu však přináší pasivní chladič, který by měl pomoci s chlazením modulů, což pomůže jak paměťovým čipům tak i chlazení PMIC. Výsledkem by mohly být i lepší výsledky při přetaktování. V neposlední řadě je možné sehnat běžné moduly, ale i verze s RGB osvětlením pro ty, kteří si potrpí na světelnou show.