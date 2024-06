Corsair uvedl QD-OLED monitor Xeneon 34WQHD240-C s 240Hz frekvencí

Nejnovějším herním monitorem v nabídce společnosti Corsair je Xeneon 34WQHD240-C. Název zde napovídá skoro vše, dozvíme se z něj 34" úhlopříčku, rozlišení WQHD, a to v jeho širokoúhlejší podobě 3440×1440 pixelů (poměr stran 21:9 místo tradičních 16:9), zmiňuje také vysokou obnovovací frekvenci 240 Hz. Novinka přináší i podporu pro synchronizační technologie AMD FreeSync Premium a Nvidia G-Sync Compatible. Lesklý panel nabídne velmi krátkou 0,3ms odezvu, jde totiž o typ QD-OLED. Je zakřivený (1800R), pokrývá 99 % prostoru DCI-P3 a dosahuje velmi vysokého kontrastu 1,5M:1. Maximální jas je 1000 nitů, jde ale o špičkový jas na 3 % plochy monitoru. Ten má certifikaci DisplayHDR True Black 400.



Na monitoru najdeme dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, dále je tu USB-C s DP-Alt a 65W Power Delivery. USB hub má dále čtveřici portů USB-A, nechybí ani podpora funkce KVM Switch, PIP a PBP. Výrobce dává na novinku 3letou záruku, co se týče špatných pixelů a vypálení obrazu. Monitor není vybaven ventilátorem, jeho chlazení je tedy pasivní. Dá se výškově nastavit ve 100mm rozsahu, náklon může být od -7° do +15°, do stran pak o +/-30°. Je zde i možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm).