CPU Cooler Tuning: ladění výkonu procesoru na deskách MSI dle chladiče

MSI už na svých deskách s čipsetem B460 pro Intel nabídlo možnost využití vyššího limitu pro napájení nainstalovaného procesoru, což pochopitelně znamená i možnost dosažení vyššího výkonu. Je ale zřejmé, že s vyšší spotřebou se také proporčně zvyšuje objem odpadního tepla a to musí být chladič schopen odvádět pryč. Právě na to myslí nová funkce CPU Cooler Tuning, čili ta se týká obou částí propojené nádoby: výkonu procesoru daného limitem spotřeby a výkonu chladiče.

Hned první snímek je dostatečně výmluvný. Pokud máme pouhý originální chladič, limity spotřeby PL1 a PL2 včetně proudového omezení jsou na výchozích hodnotách. Pak je tu věžovitý chladič, v jehož případě jsou limity velice výrazně zvýšeny na 255 W a 210 A, přičemž to samé kupodivu platí pro vodní chladič, takže je poněkud podivné, že tu jsou dvě volby pro jedno a to samé nastavení. Nehledě tedy na to, že vodní chladič by měl mít oproti vzduchovým lepší nastavení. Můžeme ale předpokládat, že na jiných deskách už mohou být tato nastavení odlišná.

Deska pochopitelně nemá žádnou možnost, jak zjistit typ nainstalovaného chladiče, takže tento výběr bude provádět sám uživatel. MSI jej k tomu vyzve při prvotním spuštění, nebo pak vždy, když nastavení vrátíme na tovární hodnoty/vymažeme CMOS.

CPU Cooler Tuning je k dispozici na deskách MSI s čipsety Intel Z490, B460 a H410 a jako příklad je tu použit BIOS z desky MAG B460M MORTAR WIFI. A pokud nám ani jedna z předvoleb nebude vyhovovat, máme možnost si všechny tři hodnoty nastavit libovolně dle svých potřeb v menu Overclocking\Advanced CPU configuration.

A co můžeme očekávat za výsledky? Dle Blenderu jde o slušný nášup výkonu, který je kupodivu i přes stejné nastavení pro lepší vzduchový a vodní chladič právě ve prospěch vodního chlazení. Zde ale nebyly použity výše zobrazené limity PL1, takže 255 W si užívala jen sestava s vodním chladičem. Není tak divu, že vykázala nejlepší výkon, ovšem jde také jen o testy přímo od MSI coby součást marketingových materiálů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: