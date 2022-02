CPU Grace a GPU Hopper mohou NVIDII posunout do exascale éry

CPU Grace a GPU Hopper se tak mají stát základem nové hybridní výpočetní platformy BullSequana XH3000 od firmy Atos, respektive půjde o jednu z možných voleb. NVIDIA tu tak dá dohromady celé jméno známé kontraadmirálky a počítačové vědkyně Grace Hopper, která programovala ještě stařičký počítač Harvard Mark I. A kdy budou tyto systémy aktuální? V plánu je, že první dostupné modely rozšíří řady superpočítačů někdy ke konci tohoto roku, čili to je další indicie, že NVIDIA nejspíše už na jaře představí novou generaci akcelerátorů, čili 5nm Hopper.

Je ale třeba poznamenat, že BullSequana XH3000 nespoléhá jen na produkty NVIDIE, jde o hardwarově nevyhraněnou platformu, která může využívat i procesory firem AMD, Intel či SiPearl a GPU AMD a Intel. Využívá také vodní chlazení, které umožní provozovat uzly s až 1000W výdejem odpadního tepla.

Atos BullSequana XH3000 slibuje vysokou škálovatelnost, čili možnost postavit systémy s výkonem od 1 petaFLOPS (FP64) až po 1 exaFLOPS, příčemž v případě výkonu pro AI systémy může dosáhnout až 10 exaFLOPS, což se ale už počítá v FP8 či FP16. Počítá se tu s hardwarem, který bude postupně přicházet na trh během příštích šesti let, do čehož tak spadají aktuální i budoucí procesory x86 od AMD a Intelu, dále ARMové NVIDIA Grace nebo také SiPearl Rhea. Vedle GPU Hopper od NVIDIE to pak mohou být Intel Ponte Vecchio nebo AMD CDNA 2. a 3. generace.

Datové propojení zajistí různé síťové technologie jako BXI, High Speed Ethernet nebo také HDR & NDR InfiniBand.

Další specifikace jsou zatím neznámé, takže nevíme ani podrobnosti o tom, jaké konkrétní superpočítačové systémy budou na XH3000 založeny. NVIDIA ale sama potvrdila, že s firmou Atos na vývoji nové platformy spolupracovala ve společné laboratoři, a tak lze očekávat, že bude mezi prvními, kteří dodají svůj hardware pro nové systémy.

Uvidíme tak, jaké systémy budou na XH3000 založeny. Všechny tři ohlášené superpočítače s výkonem 1 a více exaFLOPS totiž využívají platfirmu HPE Cray EX, která zatím využije pouze procesory firem AMD či Intel a rovněž jejich příslušné akcelerátory.