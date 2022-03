CPU-Z pokročil do verze 2.0, co nabízí?

Utilita CPU-Z ušla za více než 20 let své existence dlouhou cestu, která stále nekončí. Naopak, nyní se již dočkáváme konečně verze 2.0, a tak se můžeme přirozeně ptát, čím si to tato verze vysloužila. Není to přitom až tak dávno, co do výbavy CPU-Z přibyla také záložka Bench, která dokáže velice rychle otestovat jednovláknový a vícevláknový výkon procesoru a nabízí také jeho zatížení třeba pro účely testování chladicího systému či stability.