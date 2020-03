Crossfire je pryč, ale výkon dvou Navi lze i tak kombinovat

Rozhodnutí firmy AMD vypustit z generace Navi podporu CrossFire tak bylo vcelku logické, ostatně míra využívání více grafických karet v jednom systému už není tak vysoká jako dříve a AMD odhaduje, že se to týká ani ne jednoho procenta hráčů. Dříve jsme se tak mohli setkat s více kartami či GPU v jednom systému častěji, a to už jen díky tomu, že některé grafické generace přinášely právě i dvoučipové karty. Ty z moderních generací už zcela vymizely a téměř nikdo už nemá ani potřebu si kupovat dvě karty.

Ovšem sluší se dodat, že k tomu přispěli i sami výrobci, třeba NVIDIA zrušila podporu svého SLI na slabších kartách, přičemž právě kombinace dvou levnějších karet bývala leckdy pro zákazníka z hlediska poměru ceny a výkonu zajímavější než koupě jedné dražší karty. Na druhou stranu technologie SLI či CrossFire se ne vždy odměnila příslušným nárůstem výkonu či bezproblémovou kompatibilitou.

Nicméně tyto technologie dnes dokáží nahradit API DirectX 12 a Vulkan s funkcí mGPU, která ani nevyžadují využití stejných karet, jak ukazuje i test Uniko's Hardware , v němž jsou využity karty Radeon RX 5600 XT a 5700. Vedle API ale musí mGPU podporovat i konkrétní hry, čímž se výběr bohužel ještě více zužuje. Povedlo se rozběhat konkrétně dvě, a to Strange Brigade a Shadow of the Tomb Raider, přičemž ta první nezvládala mGPU pod Vulkanem a padala.

Čili ani to nic nemění na faktu, že multi-GPU je už téměř mrtvá záležitost, ačkoliv nám právě nástup moderních API dával naději, že se to obrátí a my budeme moci u řady nových her využívat dvě různé grafiky. To by umožňovalo koupit si novou, a přitom ponechat starou, jež by rovněž přispěla k vyššímu výkonu. Kvůli pár hrám to ale těžko bude někdo dělat.

Test RX 5700 RX 5600 XT + RX 5700 3DMark Time Spy 8.508 bodů 13.342 bodů 3DMark Time Spy Graphics Score 8.271 bodů 14.156 bodů Strange Brigade - průměr 138,6 FPS 228,8 FPS Strange Brigade - 1% minimum 98 FPS 151,2 FPS Rise of the Tomb Raider - průměr 116,9 FPS 191,3 FPS Rise of the Tomb Raider - 1% minimum 87,4 FPS 111,5 FPS Spotřeba 259,6 W 446,4 W

Můžeme se ale podívat na test, který jasně ukazuje, že kombinace dvou karet s různým výkonem (i když RX 5600 XT a RX 5700 k sobě mají celkem blízko) rozhodně má smysl. Nárůst snímkovací frekvence je velice slušný, však průměrná FPS ve Strange Brigade vzrostla o 65 % a v ROTTR o 64 %. Spotřeba pak vzrostla o 72 %.

Zbývá ještě zmínit testovací sestavu: Ryzen 7 3700X, ASRock X570 Taichi a G.Skill Flare X DDR4-3200 16GB (2x8GB) na 3600 MHz efektivně při CL16. Použity byly karty Asus Dual Radeon RX 5700 EVO OC Edition a Asus TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO.

Na jednu stranu je tedy škoda, že mGPU se díky novým API nerozšířilo a naopak zmírá v koutku. Na druhou stranu si prostě můžeme pořídit jednu výkonnější grafiku, ale jak už bylo řečeno, mGPU by se hodilo právě pro další využití starší grafiky, která sama o sobě už nestačí. Pokud ovšem taková NVIDIA nemá zájem nabízet SLI na slabších kartách a AMD už CrossFire v generaci Navi nemá vůbec, nelze se ani divit tomu, že podpora mGPU v už tak málo rozšířených moderních API je mizivá.

