Crysis Remastered byl vypuštěn, Watch Dogs 2 jsou zdarma

Crysis Remastered přicház dnes ve verzích pro PC, PS4, Xbox One, přičemž pro Nintendo Switch nastoupil již během léta. Čím PC hráči nemusí být hned zpočátku spokojeni, je už to, že tato hra je k dispozici exkluzivně na Epic Games Store , kde přijde na 630 Kč. A mimochodem, Epic nám aktuálně vedle Football Manager 2020 a Stick It To The Man! nabízí také Watch Dogs 2 od Ubisoftu.

Crysis Remastered tak představuje vylepšený původní titul z roku 2007, který nabídne lepší technické zpracování včetně detailnějších textur, přepracovanému systému nasvícení a také s podporou hardwarového ray tracingu prostřednictvím rozšíření VKRay pro Vulkan. Brzy má být také přidána podpora technologie DLSS, přičemž v případě konzolí se uplatní pouze softwarový ray tracingový engine od Cryteku.

Co se týče hardwarové náročnosti, nedalo se očekávat, že verze Remastered zatíží moderní PC až do krajnosti. Jenomže ono je to právě naopak a Crytek, vědom si odkazu své hry představující nejnáročnější titul své doby, do nastavení přidal volbu "Can It Run Crysis?". Autoři uvádí, že v případě tohoto nastavení a rozlišení 4K nám nebude stačit ani nová GeForce RTX 3080 a že neexistuje karta, která by Crysis Remastered v tomto nastavení rozběhala alespoň na 30 FPS.

Ovšem to můžeme brát spíše jako hříčku. Pokud jde o minimální konfiguraci, pak ta čítá starší Core i5 či Ryzen 3, 8 GB RAM a kartu úrovně GTX 1050 Ti nebo Radeon 470 se 4 GB paměti. Doporučená konfigurace zahrnuje Core i5 7. generace nebo Ryzen 5, 12 GB paměti a kartu GeForce GTX 1660 Ti nebo Radeon Vega 56 se 6 až 8 GB paměti. Na co takové sestavy ale budou stačit, to se nedozvíme.

