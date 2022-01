Crytek ohlásil Crysis 4

Jak už tomu tak v případě teaserů bývá, nedozvíme se téměř nic. Vypadá to však, že ve světě Crysis nám samo Slunce připraví nějakou výživnou katastrofu, z níž se budeme během hry samotné vyhrabávat. Crytek k tom dodává jen to, abychom se přidali a stali se hrdiny, ale už vůbec nic se nedozvíme o tom, kdo bude tentokrát plnit úlohu nepřítele a zda to budou opět Severokorejci plus staří dobří mimozemšťané.

Lze ale očekávat, že Crytek se opět ukáže a vypustí na trh hru s velice vysokými nároky na hardware, která také dokáže krajně vytížit i nové herní konzole firem Sony a Microsoft. Ostatně právě na ně mohli vývojáři čekat, respektive na to, až se rozšíří na trhu a vytvoří dostatečně širokou základnu potenciálních zákazníků, což ostatně platí i pro PC. V takovém případě by měli lidé hrající stále na PS4 a XBONE smůlu.

Vzpomenout můžeme přitom na první díl Crysis z roku 2007, který měl ve své době velice kvalitní grafiku, ale také krvavé nároky na hardware. To by se tak mohlo zopakovat, nicméně aktuálně o Crysis 4 nevíme ještě vůbec nic, co by se nedalo vyčíst z pouhého teaseru, takže můžeme leda hádat, kdy vůbec tato hra může přijít na trh. Vypadá to však, že by velice brzy mělo následovat i oficiální představení hry, z nějž se snad dozvíme alespoň informace o podporovaných platformách.



