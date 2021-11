Čtvrtá generace Xe prý v roce 2025, nasadí Intel i v grafikách vysoké tempo?

Dá se očekávat, že první generace herních Xe zvaná Alchemist zdaleka nedosáhne výkonu dnešních hi-end GeForce a Radeonů, což nemáme potvrzeno, ale Intel by musel mocně mlžit, kdyby si měl chystat i něco mnohem výkonnějšího pro vypuštění na začátku příštího roku. Čili pravděpodobně bude mít co dohánět a o to se prý má pokusit s využitím neobvyklé kadence při představování nových generací.

AMD i NVIDIA obvykle přinesou novou grafickou generaci přibližně po dvou letech od představení staré, ovšem nyní se spekuluje o tom, že Intel by měl v příštím roce představit generaci Alchemist a pak budou vždy po cca roce následovat generace Battlemage, Celestial a nakonec v roce 2025 Druid. Potvrzeno to tak nemáme, ale vzhledem k tomu, co má Intel v plánu v případě procesorů, bychom se nedivili, kdyby měl podobné ambice i mezi GPU.

O grafické generaci Druid zatím víme pouze to, že má být založena už na budoucí nové verzi architektury Xe na rozdíl od prvních třech, které budou vycházet z Xe HPG v první verzi Alchemist. A nyní nám na Twitteru Bryce (GfxDriverGuru) , Arc Community Advocate, sděluje, že právě rok 2025 je doba, kdy by se mohla generace Druid objevit, ale to pochopitelně jen v případě, kdy vše půjde dobře a neobjeví se nějaké závažné zádrhele.

Intel tak aktuálně skutečně může mít plán přichystat každý rok novou generaci herních grafik, ale do toho mu může realita kdykoliv hodit vidle. Otázka je samozřejmě i ta, jaký nárůst výkonu by si jednotlivé generace Xe mohly přichystat, ale nyní je čas spíše na první karty Alchemist, v jejichž případě budeme řešit spíše dostupnost, a to zvláště desktopových verzí a velkým tématem jistě budou i ovladače.

