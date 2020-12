Čtyři generace Ryzenů, jaký je rozdíl v hrách mezi 1800X až 5800X?

V Cyberpunku 2077 podává procesor Ryzen 7 1800X výkon pohybující se pod možnostmi procesoru Ryzen 3 3300X, ovšem to samozřejmě neznamená, že tento někdejší desktopový hi-end od AMD na tom bude stejně špatně i jinde. Tomu se ale právě věnuje německý server Golem , který otestoval zástupce čtyř generací procesorů Ryzen, a to konkrétně procesory Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X a Ryzen 7 5800X, čili jednu navazující linii modelů (druhá generace model 2800X neobsahovala).

Ryzen 7 1800X Ryzen 7 2700X Ryzen 7 3800X Ryzen 7 5800X Generace Summit Ridge (Zen) Pinnacle Ridge (Zen +) Matisse (Zen 2) Vermeer (Zen 3) Výrobní proces 14LPP (GloFo) 12LP (GloFo) N7 (TSMC) + 12LP (GloFo) N7 (TSMC) + 12LP (GloFo) Velikost čipu 213 mm² (SoC) 213 mm² (SoC) 74 mm² (CCD) + 125 mm² (IOP) 81 mm² (CCD) + 125 mm² (IOP) Počet tranzistorů 4,8 mld. 4,8 mld. 3,9 mld. + 2,09 mld. 4,15 mld. + 2,09 mld. Počet jader 8 + SMT 8 + SMT 8 + SMT 8 + SMT Takty 3,6 GHz až 4,1 GHz 3.7 GHz až 4,35 GHz 3,9 GHz až 4,5 GHz 3,8 GHz až 4,7 GHz L3 cache 16 MB 16 MB 32 MB 32 MB Paměti DDR4 DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 95 watt 105 watt 105 watt 105 watt PPT 142 watt 142 watt 142 watt 142 watt

Máme tu tak čtyři osmijádrové procesory, které se v rámci základních specifikací ani tak moc neliší. Ostatně takty se v případě turba zvedly jen o 600 MHz, i když paměť L3 cache narostla na dvojnásobek, což ovšem na druhou stranu sráží ten fakt, že v posledních dvou generacích už nejde o monolit, ale o dva čipy, které musí komunikovat přes Infinity Fabric. Zlepšila se také podpora pamětí na DDR4-3200, ovšem v praxi jsme takové moduly používali už s první generací Ryzenů a dnes jsou stále aktuální.

Tabulka nám ale neřekne nic o architektuře a právě její vylepšení stojí za tím, že dnešní Ryzeny mají v praxi mnohem vyšší výkon, což je dopad nástupu zvláště posledních dvou generací.

Testovalo se s GeForce RTX 3080 a na deskách s X470 a X570 vybavených 32 GB operační paměti, což je pochopitelné, neboť se měly ukázat především rozdíly mezi výkonem procesorů. Svůj smysl má i nastavené rozlišení Full HD, aby výkon příliš nebrzdila grafická karta, ovšem nešlo pouze o hry, ale také o aplikace či benchmarky.

Pokud výsledky z her zprůměrujeme a dosadíme 100 procent jako základní výkon procesoru Ryzen 7 1800X, pak druhá generace nabídne +21,5 % výkonu, třetí +45,1 % výkonu a čtvrtá dokonce +80,9 % výkonu.

V případě aplikací a benchmarků je nárůst výkonu podobný, a to cca +15, +44 a +72 procent, přičemž je třeba přihlédnout k tomu, že jde jen o sedm her a osm neherních testů a s jiným výběrem by i rozdíly mohly být odlišné. Pokrok ve výkonu procesorů Ryzen je ale i tak zřejmý.