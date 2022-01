Cyberpower Kinetic: skříň s automaticky otevíranými ventilačními otvory

Jeden GIF vydá za tisíc slov, takže začneme právě jím. Ukazuje se nám tu skříň Cyberpower Kinetic, jejíž přední panel má povrch plný trojúhleníků, z nichž ty hnědé jsou po šesti kusech spojeny pomocí pantů do samostatných jednotek, které je možné pomocí serv individuálně rozevírat či sklápět tak, aby mohl skrz čelo skříně dovnitř v případě potřeby lépe proudit čerstvý vzduch.

Hraje se tu tak i na to, že takové "motorizované čelo" skříně má mít praktický význam, ale pochopitelně tu jde především o design a vytvoření něčeho neotřelého, čímž na sebe výrobce dokáže upozornit. Je ale třeba říci, že se mu to povedlo, neboť celkem osmnáct sestav po šesti spojených trojúhelnících, které se mohou jako mexická vlna postupně rozevírat, vypadá velice pěkně.

Skříň má sice automaticky reagovat na teploty snímané ve svém interiéru, ale to by mělo praktický význam stejně pouze tehdy, když by uzavřený přední panel byl schopen efektivně tlumit hluk, což asi těžko bude platit, když se podíváme na škvíry mezi uzavíratelnými panely.

Celkem 18 serv není zrovna málo, i když v dnešní době jde serva sehnat i v ceně desítek korun, jenomže tomu také samozřejmě odpovídá i kvalita. V tomto případě ale serva evidentně nebudou muset překonávat velký odpor, který by zakrátko strhnul jejich převody a ani se od nich nebude žádat vysoká přesnost, takže tento systém by mohl vydržet v provozu celkem dlouho a pokud výrobce použil standardní typ serv, mohl by být i dobře opravitelný, ale to se zatím nedozvíme.

Je také zřejmé, že tento systém nebude určen k tomu, aby byl neustále v provozu, čili abychom s mohli pořád koukat na jeho pohybové efekty. To bychom jednak nemohli očekávat dlouhou životnost a také by to bylo vedle 18 neustále bzučících a rachotících serv k nevydržení.

Tato skříň také ještě není připravena pro prodej a Cyberpower hlásí, že ji stále ještě dolaďuje, ale aktuální podoba by víceméně měla odpovídat té finální včetně použitého mechanismu. Aktuálně to ale vypadá na prototyp, ostatně hnědé trojúhelníkové panely vypadají na to, že byly vytvořeny 3D tiskárnou.

V ostatních ohledech ale půjde o běžný middletower pro sestavy s ATX deskou a spodní pozicí zdroje. Finální verze by měly být vyslány na trh někdy ve 3. letošním čtvrtletí a kupodivu se už dozvídáme i cenu, a sice 249 USD.



