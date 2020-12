Cyberpunk 2077 a výkon procesorů, který je nejlepší?

Nový test nám připravil server Tom's Hardware , přičemž předem je třeba se věnovat právě tématu výkonu a využití procesorů Ryzen. Daný test totiž ještě nebyl připraven s hotfixem hry na verzi 1.05, která mění způsob využití SMT procesorů Ryzen. Autoři hry v popisu fixu píší o tom, že ve spolupráci s AMD se rozhodli k tomu, že SMT bude využíváno pouze u procesorů se šesti a méně jádry. V případě osmijádrových má totiž hra fungovat nejlépe právě bez SMT.

My jsme testovali na procesoru Ryzen 5 právě se šesti jádry, kde mělo smysl zapnout SMT a ne každý s tímto přístupem CDPR přitom souhlasí. A právě i daný test ukazuje, že i na osmijádrových Ryzenech 3000 a 5000 má SMT v této hře smysl.

Testovalo se na sestavě s grafickou kartou Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle a 32 GB paměti DDR4 a jak se dalo očekávat, výkon procesoru sice může tvořit úzké hrdlo a rozpětí FPS je pak velice široké, ovšem závisí zde na rozlišení.

Server Tom's Hardware testoval ve třech rozlišeních (Full HD, Quad HD a Ultra HD) a pak i ve třech nastaveních kvality (Ultra s RT, střední a Ultra bez RT). Nemá přitom smysl nějak zvlášť odlišovat v těchto testech nastavení kvality, protože výsledky se lišily především s ohledem na rozlišení.

- klikněte pro zvětšení -

Právě v testech v rozlišení Full HD se ukázalo, že více jader a modernější architektura má svůj smysl. A pokud se zkombinuje moderní architektura, vysoký takt a hodně jader, jsou z toho nepřekvapivě nejlepší výsledky, i když velice dobrý výkon podala i dvě šestijádra: Core i5-10600K a Ryzen 5 5600X, kterému hra ve starší verzi, kdy nebyla schopna využít SMT, opravdu ublížila.

Stále se ale ukazuje, že i ty nejvýkonnější dnešní procesory se motají kolem 110 FPS nezávisle na rozlišení či kvalitě a takovou snímkovací frekvenci stejně nemůžeme od grafických karet očekávat, a to samozřejmě s předpokladem, že si nekupujeme RTX 3080 či dokonce RTX 3090 pro hraní v rozlišení Full HD. Pokud někdo ano, prosím, je to jeho volba, ale většina asi pokukuje alespoň po Quad HD a spíše po vyšším rozlišení. A pokud může počítat s tím, že v takovém rozlišení mu grafika stejně nabídne cílových 50 až 70 FPS, pak platí, že mezi testovanými procesory je jen málo takových, které by svým slabým výkonem opravdu škodily.

- klikněte pro zvětšení -



Stále ale platí, že Cyberpunk 2077 potřebuje výkonný a hlavně moderní procesor a že občas nestačí ani takový, který bychom dnes považovali za ještě velice slušný, jako je třeba Ryzen 7 2700X, který je zde na úrovni Core i3-10100. Nicméně ve vysokém rozlišení byl stejně strop na 55 FPS, takže stoupat už ani nebylo kam a vrchní dvě třetiny procesorového testovacího pole jsou na tom v podstatě stejně.





Ceny souvisejících / podobných produktů: