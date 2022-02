Cyberpunk 2077 dostal podporu AMD Super Resolution i RT lokálních stínů

Cyberpunk 2077 ve verzi 1.5 představuje především onen očekávaný konzolový next-gen, ale my se na tuto hru pochopitelně podíváme především z hlediska PC hráče vyzbrojeného hardwarem od AMD či NVIDIE.

Pokud jde o upscaling obrazu, zde má NVIDIA pochopitelně v případě Cyberpunku 2077 už dávno splněno, neboť ten od začátku podporuje její technologii DLSS. Nyní je tu ale také podpora AMD FidelityFX Super Resolution ve verzi 1.0, což nahrazuje CAS (Contrast Adaptive Sharpening). Tuto volbu najdeme v nastavení grafiky pod položkou Resolution Scaling, ovšem to platí pouze pro PC, ačkoliv i moderní konzole jsou postaveny na grafické mikroarchitektuře RDNA 2 stejně jako aktuální grafické karty.

Při testech nastavení pak jistě oceníme to, že Cyberpunk 2077 má nyní už i vlastní zabudovaný benchmark, díky čemuž se budou moci mnohem lépe porovnávat výsledky testů.

Zvláště NVIDIA si pak všímá nové funkce "ray tracingového lokálního stínování", což jednoduše znamená to, že ray tracing může být nově využit i pro stíny tvořené ne sluncem zajišťujícím globální osvětlení, ale i lokálními zdroji světla, čili různými lampami, hořícími barely, apod.

Rozdíly ve výsledných scénách tak mohou být dle doprovodných obrázků s ohledem na vykreslení stínů značné. Ovšem dle ohlasů mohou být značné i dopady na snímkovací frekvenci, ale je zřejmé, že přidáním ray tracovaných stínů tvořených i lokálními zdroji světla náročnost grafiky může jedině vzrůst. Kdo tak pozoruje sníženou snímkovací frekvenci, musí to leda akceptovat, anebo se podívat do nastavení grafiky na to, co může oželet. Problém je ale ten, že ray tracované stíny jdou jen zapnout a vypnout bez rozlišení toho, zda mají pocházet pouze od slunce jako dosud, anebo i od lokálních zdrojů.