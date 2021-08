Cyberpunk 2077 Patch 1.3 přinesl i slibované DLC zdarma, o co jde?

Cyberpunk 2077 nepředstavoval zklamání jen kvůli technickému stavu, a to především konzolových verzí, ale i díky svým nedotáhnutým herním mechanikám a prostředí otevřeného světa, které bylo sice na první pohled živé a pulzující, ale brzy se ukázalo, že jde jen o kulisu.

Hra tak vcelku brzy z hlediska cen ztratila svůj AAA status, když se dostala do řady slevových akcí a nejnověji ji nabízel obchod BestBuy už i za pouhých 10 dolarů. Obvyklá cena je ale stále 60 dolarů.

Nyní tak v CD Projekt Red připravili očekávaný patch na verzi 1.3, který představuje velice slušnou porci přes 33 GB dat pro stáhnutí a čítá také slíbené DLC zdarma. To přichází jako forma omluvy za předchozí nepříjemnosti.

Pokud jde o novinky a opravy pro celou hru, je tu například podpora Dynamic Resolution Scaling pro další navýšení snímkovací frekvence, což se bude mnohým hráčům hodit vzhledem k tomu, o jak hardwarově náročnou hru jde i bez ray tracingu. Zvyšuje se také počet slotů pro rychlé ukládání z 10 na 20 a automatické ukládání už bude mít rovnou 10 a ne pouze 3 sloty. Dále tu máme vylepšenou techniku Screen Space Reflections pro odrazy objektů, která slibuje vyšší kvalitu či možnost hromadně vylepšovat komponenty pro výrobu, čili ne po jednom. Celkově byl také nově vybalancován loot, čili předměty nacházené v okolí či nacházené na tělech mrtvých nepřátel a zmíněny byly i úpravy AI, takže NPC se už dokonce nemají schovávat za stejnou překážkou i v případě, že ji obejdeme.

A co ono DLC zdarma? Ve skutečnosti jich je více, ale špatná zpráva je, že jde v podstatě jen o kosmetické záležitosti či předměty. V menu Additional Content tak nalezneme možnost zapnout si alternativní podobu Silverhanda, pokud snad Keanu někomu nevoní (viz obrázek nahoře), pak to jsou bundy Multilayered Syn-Leather Deltajock Jacket a Luminescent Punk Jacket, které se objeví v našem budoáru po splnění mise The Ride a nakonec máme možnost odměnou získat (nebo si koupit) automobil Archer Quartz "Bandit", a to po splnění mise Ghost Town.

Později si CDPR připraví větší expanze ve stylu příběhových DLC pro Zaklínače 3, ale k tomu se více dozvíme až někdy později.



