Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: nový trailer, update 2.0 a přehled novinek

Za zvýšenou pozornost stojí především vše ve spojení s vozidly a jejich využitelnost v boji díky integrovaným zbraním jako jsou kulomety a raketomety (viz trailer) včetně možnosti používat vlastní zbraně během jízdy nebo cizí vozidlo na dálku za jízdy hacknout. Policie by také měla být více agresivní a např. využívat silniční zátarasy nebo se snažit nás vytlačit z cesty.

Obecně se dá očekávat, že z výše uvedeného seznamu se to, co má spojitost s úpravou herních mechanik (např. bojový systém vozidel a chování policie), bude týkat i základní verze hry, zatímco nová oblast, questy a předměty budou spíše navázané jen na rozšíření Phantom Liberty . K jeho vydání by mělo dojítpro platformy PC, Xbox Series X|S a PS5, aktuální cena je 30 EUR a ke spuštění bude nutné mít i základní verzi hry Cyberpunk 2077