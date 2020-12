Cyberpunk 2077 si jen na Steamu zahrál už milion lidí

Cyberpunk 2077 se těšil z mohutné marketingové kampaně, která vyvrcholila dnes vypuštěním hry na trh, a to samozřejmě nejen na Steamu. Ten představuje pouze jeden herní obchod samotné PC platformy, vedle nějž je tu ještě domácí GOG nebo také Epic Games Store. Navíc tu máme dalších osm platforem, a to konkrétně Xbox One/X i Series X a S, dále PS4(Pro) plus PS5 a nakonec ještě Stadia (GeForce NOW nepočítáme, neboť pro tuto službu si hry kupujeme právě třeba na Steamu).

Statistiky Steamu tak mluví jasně, Cyberpunk 2077 je nyní v čele žebříčku her s největším počtem aktivních hráčů, přičemž dnes odpoledne až večer by se mohla tato čísla ještě upravit, až se začne hrát v Evropě a blízko za Atlantikem.

Ovšem co trochu kontextu? Na pomoc si můžeme vzít třeba čísla týkající se hry Fallout, která dosud držela v tomto ohledu rekord, pokud jde o tituly pro jednoho hráče. Ten činil přesně 472.962 najednou hrajících lidí, takže milion pro Cyberpunk 2077 hovoří za vše. Mezi multiplayerovými tituly ale pochopitelně není takový počet nic výjimečného, ostatně PUBG drží rekord s více než 3,2 miliony hráčů a v tabulce uvedený Counter-Strike: Global Offensive dosáhl 1,3 milionů.

Vypadá to tak, že Cyberpunk 2077 měl skutečně účinný marketing, i když ten sám o sobě pochopitelně nestojí za vším, neboť především jde také o kvalitní hru. To je navíc i velice dobrá zpráva pro výrobce hardwaru, protože vysoce populární a zároveň i hardwarově náročná hra může přimět mnoho lidí k upgradu, jak se očekávalo třeba i od nového Microsoft Flight Simulatoru.

A máme tu také ještě jednu zprávu, Cyberpunk 2077 bude prostřednictvím Steam Play k dispozici také pro OS Linux, a to od dnešního dne. Zajistí to aktualizace 5.13-4 pro Proton a potřebovat k tomu budeme Radeon (pokud možno výkonnější), samozřejmě i kopii hry zakoupenou na Steamu a také nainstalovanou Mesa 20.1, implementaci pro potřebná API.

