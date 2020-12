Cyberpunk 2077: skromným postačí GTX 1060, nároční si nevystačí s hi-endem

Cyberpunk 2077 je hra určená i pro generaci PS4 a Xbox One, takže z toho vyplývá, že musí být schopna pracovat i na hardwaru, který je na dnešní poměry velice slabý. A když se podíváme na požadavky, pro Full HD s vysokou kvalitou tu máme doporučenu i GeForce GTX 1060 6GB, což už se v případě moderních AAA her jen tak nevidí. Na druhé straně je tu pro 4K a s nejkvalitnějším ray tracingem požadována RTX 3080, což vzhledem k jeho náročnosti je pochopitelné.

Ovšem co říkají výsledky testů na Tom's Hardware ? Ty se bohužel týkají jen nastavení kvality na medium, nebo ultra, ale z toho můžeme leccos extrapolovat.

Pokud jde o zmíněnou GTX 1060 6GB, pak zde je zřejmé, že CD Projekt Red ji sice doporučuje pro 1080p/high, ovšem to platí pouze v případě, kdy někomu bude stačit v průměru cca 30 FPS s občasnými propady. Na nastavení ultra totiž tato karta zvládne v průměru 25 FPS, takže z toho lze odhadnout právě cca 30 FPS pro nastavení high. Pro průměrných 60 FPS/high pak budeme potřebovat alespoň Radeon RX 5600 XT či podobně výkonnou kartu. A bohužel to vypadá, že pro celou tabulku platí cílových 30 FPS.

Vypadá to také, že tato hra je výrazně omezena výkonem procesoru. V testu byl použit Core i9-9900K a evidentně bylo dosaženo jeho výkonnostního stropu už někde pod 110 FPS, na což ukazuje velice malý rozdíl mezi kartami jako RTX 3060 Ti a RTX 3090. Ovšem to jsme ještě neviděli testy s ray tracingem.

Radeony v Cyberpunk 2077 ray tracing zatím nenabídnou a z tohoto grafu je vidět, že by zatím nebylo o co stát. AMD zatím nenabízí alternativu pro DLSS a v ray tracingu bude spíše slabší než NVIDIA, takže propady ve výkonu by byly obrovské. Pokud ale někdo chce využít kartu kalibru RTX 3090, aby ve Full HD s RT získal v průměru 60 FPS, má možnost. Ale nutno dodat, že i této kartě pak zapnuté DLSS dodá jen dalších 20 FPS a to není dobrý příslib pro ray tracing ve vyšších rozlišeních.

GeForce RTX 3090 v Ultra HD s RT na Ultra dosáhne v průměru jen 27 FPS a s DLSS ve střední kvalitě se pak dostaneme na 44 FPS. To je ovšem naprostý hi-end a co RTX 3080? Ta bez DLSS nabídne nehratelných 11 FPS, s DLSS a ray tracingem se dostane sotva přes 30 FPS (což je vzhledem k výchozímu výkonu ještě výtečný výsledek) a pokud si budeme chtít zahrát s RTX 3080 bez RT na rozlišení Ultra HD, stále potřebujeme DLSS pro dosažení 60 FPS.

Sami se můžete podívat na výsledky, které jsou řádně zašmodrchané kvůli všemožným nastavením kvality zobrazení v rámci samotné hry, do čehož se navíc míchá kvalita ray tracingu a pak i DLSS. Bude tak třeba pečlivě laborovat, i když se dá říci, že pro drtivou většinu hráčů zůstane ray tracing v Cyberpunku 2077 zapovězen, anebo bude prostě oželen výměnou za vyšší FPS a/nebo rozlišení.



