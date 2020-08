Cyberpunk 2077 slibuje novou úroveň destrukce herního prostředí

Jak ujišťuje Pawel Kapala z CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 nabídne novou úroveň možností, jak poničit či svými akcemi ovlivnit herní prostředí. Vývojáři prý kladli velký důraz na to, aby hra celkově umožnila destrukci svého světa. A nejde o samozřejmé věci, které vidíme už v podstatě ve všech hrách, jako jsou tříštící se skleněné sklenky po zásahu kulkou, jezdící kolečkové židle, odkopnuté koše a jiné předem vybrané "mobilní" objekty.

Tvůrci tak chtěli zařídit, aby například místnost po přestřelce byla opravdu zničená, jako by byla zničená i v reálném světě. Navíc se nebudeme moci spolehnout na to, že se schováme za kancelářský stůl a ten snese i vyprázdněný zásobník kulometu. Čili i úkryty bude možné zničit, což samozřejmě bude možné využít i k našemu prospěchu. A bude to i k prospěchu tzv. gunplay, abychom měli pocit, že naše zbraně mají skutečně nějakou moc.

Dále budou předměty i příslušně reagovat na zásahy. Pokud tak třeba zasáhneme vodovodní trubku, přímo z proraženého místa bude stříkat voda a to má platit pro téměř všechny objekty ve hře.

Na druhou stranu, asi nelze očekávat, že budeme moci ničit celé bloky budov nebo se pomocí granátů prosekávat zdmi, neboť to by případně mohlo celou hru v podstatě rozbít. Je také škoda, že tato vyjádření ze strany CD Projekt RED zatím nebyla podpořena žádným videem, které by ukázalo několik příkladů, a to zvláště těch, které se týkají různých a různě poškoditelných objektů.

