Dacia Spring Extreme zvyšuje výkon z 33 na 48 kW

Automobilka Dacia už nějakou dobu prodává svůj "lidový" elektromobil Spring za zhruba půl milionu Kč. Ten si vysloužil posměšky zejména kvůli svému nízkému maximálnímu výkonu 33 kW. Spousta lidí ale zapomínala na to, že tento výkon je dostupný ve velmi širokém rozsahu rychlostí od 40 km/h až do maxima, což znamená, že má takový výkon jako litrové atmosférické motory vytočené zhruba na 3400 otáček za minutu (což takto skoro nikdo nejezdí). Připomeňme, že např. při 40 km/h má i původní slaboučká verze Springu už výkon 33 kW, zatímco litrové Citigo se 44kW max. výkonem při této rychlosti dává na dvojku 27 kW (točí 2800 ot./min) a na trojku dokonce jen 15 kW (cca 1750 ot./min). Dacia dále přidává, že průměrný uživatel Springu najede 31 km denně s průměrnou rychlostí 26 km/h. Dozvěděli jsme se také to, že 75 % nabíjení probíhalo doma.



Společnost se přesto rozhodla zvýšit max. výkon vozu a uvedla nový Spring Extreme. Výkon se zvýšil ze 33 kW na nynějších 48 kW v rozsahu 4057 až 6000 ot./min. Točivý moment ale klesl ze 125 Nm na 113 Nm při 500-4057 ot./min. To významně zlepšilo papírové dynamické parametry. Z 0 na 50 km/h to nyní netrvá 5,8 sekundy, ale už jen 3,9. Zásadně se zlepšila také akcelerace z 0 na 100 km/h, kde to nyní trvá 13,7 místo 19,1 sekundy. Max. rychlost 125 km/h zůstává. Hmotnost vozu se zvýšila o 5 kilo na 975 kg.

Akumulátor má nyní dostupných 26,8 kWh místo 27,4 kWh, jeho hmotnost zůstala na 186 kg, a tak se i přes nižší spotřebu 11,9 kWh/100km (proti 12 kWh/100km u starší verze) dočkáváme kratšího dojezdu. Ten se snížil z 230 km na 220 km v kombinaci, nicméně ve městě naopak stoupl ze 305 km na 310 km. Cena novinky začíná na 576.400 Kč.