Daggerfall přepracovaný v enginu Unity je k dispozici zdarma

Na The Elder Scrolls VI si počkáme ještě přinejmenším do roku 2025, a tak nám zatím musí stačit Skyrim či popřípadě ještě starší díly. Nedávno přitom sama Bethesda nabízela prostřednictvím Steamu druhý díl , čili Daggerfall, přičemž my si nyní můžeme vyzkoušet Daggerfall Unity, který je právě nabízen rovněž zdarma na platformě GOG