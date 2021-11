Další Alder Lake-S prý v lednu, jaké jsou specifikace?

Procesory Core i9-12900KF, Core i7-12700KF a Core i5-12600KF by se snad měly na trhu objevit koncem tohoto měsíce a vypadá to, že zatím nedorazil na náš trh ani jeden. Je tak zřejmé, že Intel v rámci dodávek zatím upřednostnil verze K, které jsou k dispozici běžně skladem, což je možná záležitost logistiky či snad záměr, to můžeme pouze hádat.

Už delší dobu se ale mluví o tom, že další neodemknuté "mainstreamové" procesory Alder Lake-S dorazí společně s dalšími základními deskami (čipsety H670, B660 a další) na začátku příštího roku. Dle momomo_us má jít už o polovinu března a opět tu máme specifikace, kde jde především o takty a kapacitu L3 cache, neboť o konfiguraci jader už víme.

Čekáme tak především na druhou verzi čipu pro nové procesory, který ponese pouze šest velkých jader. V jejich případě se tak nebudeme muset zabývat tématem hybridní architektury, neboť tu nebudou žádná slabší jádra, a tak ani nehrozí, že by plánovač procesů špatně využíval hardwarové prostředky. A zajímavé budou zvláště další modely Core i5 jako 12400(F), jenž by měl být výrazně levnější než Ryzen 5 5600X, nehledě na nová Core i3, vedle nichž tu není žádná moderní alternativa od AMD.

Specifikace těchto procesorů se přitom objevily už dříve z jiného zdroje a je dobré vidět, že jim nové údaje odpovídají. Navíc se už dozvídáme, jaké bude turbo procesorů Core i5 a také celé specifikace konkrétního Core i5-12500.

Nedávno jsme také mluvili o nových procesorech Pentium a Celeron, které by mohly být založeny na stejných čipech jako Core i5 a Core i3, ovšem s pouze dvěma aktivovanými CPU jádry. Anebo tu budou další jen dvoujádrové čipy? Stejně tak není jasné, jak to bude s podporou PCIe 5.0 na nových slabších čipsetech a zda alespoň jeden z nich bude tuto novou verzi nabízet. Spíše než o podporu ze strany čipových sad jde ale samozřejmě o výbavu základní desky, která musí být na PCIe 5.0 připravena, neboť toto rozhraní stejně nabízí pouze procesor a to s čipsetem jako takovým nemá nic společného. Jde o podobnou věc jako v případě DDR4/DDR5, kde také záleží na tom, jak výrobce desky své modely vybaví. Jak se ale k tomu staví Intel, to zatím nevíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: