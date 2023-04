Další generace autonomního řízení XPeng XNGP se nechtějí spoléhat na HD mapy

U autonomního řízení se často zmiňuje potřeba HD map, které přináší přesnost mapových podkladů u význačných prvků v okolním prostoru na centimetrové úrovni. Přesto tu máme několik společností, které si toto nemyslí a které chtějí systémy udělat více samostatné a nezávislé, měly by tedy více jezdit podle toho, co skutečně "vidí", a ne toho, co mu řeknou navigační systémy a mapy (tedy více jako člověk). Mezi ně patří i čínská společnost XPeng. Ta testuje druhou generaci systému City NGP (City Navigation Guided Pilot) na základě systému XNGP. Jeho první generace se právě prozatím spoléhá na mapy se zvýšenou přesností. Proto funguje jen ve třech městech, Šanghaji, Šen-čenu a Kantonu, dostupná je pro modely G9 Max a P7i Max. Nyní se testuje i pro model P5.



Druhá generace přijde v druhé polovině roku 2023, systém bude schopen měnit jízdní pruhy, předjíždět, odbočovat vpravo i vlevo a být schopen jezdit i v dalších městech bez potřeby HD map a svým výkonem by se měl přiblížit dnešní verzi City NGP s HD mapami. V roce 2024 by se měla objevit verze, která by už měla plně zvládnout všechny městské situace. Pracuje se také na asistentu Higway NGP, který by měl být do vozů nainstalován při některé z dalších OTA aktualizací.



Vše využívá neuronových sítí XNet, na kterých bude nový systém jízdních asistentů postaven. Tento systém se odvrací od výše zmíněné potřeby HD map a chce se plně spoléhat na kamerové vstupy a data z 3D kamer. Ve výsledku by si tak jízdní asistenty mohli řidiči v budoucnu plně užít i v takových oblastech, pro které nejsou dostupné HD mapy.