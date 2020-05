Další herní PC s Comet Lake-S. MSI inovuje řadu Infinite

Nedávno byla představena desátá generace procesorů Intel Core, která zvyšuje počty jader, zrychluje frekvence nebo rozšiřuje Hyperthreading do všech řad. Na tuto změnu pochopitelně reagují také výrobci. MSI tento týden představilo inovovanou řadu Trident , která svým designem připomíná herní konzole. Nyní přidává také novinky do řady Infinite, kde nalezneme počítače s běžnější skříní typu tower a tedy také většími možnostmi, třeba co se týče nabídky funkcí. Všechny počítače z této série využívají výrazný herní design s přizpůsobitelným RGB podsvícením a systém chlazení Silent Storm Cooling, který slibuje vysoký výkon při nízké hlučnosti.