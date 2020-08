Další únik: čip GeForce RTX 3080 má běžet na 2,1 GHz

Představení nových grafických karet NVIDIA GeForce RTX 3000 je už na spadnutí. Mělo by se tak stát už 1. září a Internet se tak logicky jen hemží nejrůznějšími úniky. Ten poslední má na svědomí známý _rogame, který na Internetu našel záznam v databázi benchmarků, jenž by měl odpovídat připravované grafické kartě GeForce RTX 3080 (objevilo se zde zatím nepřiřazené kódové označení 10DE 2206 Model: NVIDIA Graphics Device znamenající nějaký připravovaný čip ). RTX 3080 by měla být novým high-endovým modelem, i když ne úplným vrcholem nabídky. Dle tohoto záznamu, který mezitím zmizel, _rogame zjistil, že by nová RTX 3080 měla běžet na opravdu hodně vysokém taktu 2,1 GHz.

Dozvěděli jsme se ale i to, že by tu měly být GDDR6X paměti s kapacitou 10 GB, které mají dosahovat 19 Gbps (4750 MHz QDR). Předpokládá se 320bitová sběrnice a maximální datová propustnost 760 GB/s. Pro zajímavost, u RTX3090 se před pár dny hovořilo o rychlostech 19 až 21 Gbps a 384bitové sběrnici, která by propustnost poslala až na 1008 GB/s. I u GeForce RTX 3080 se nicméně předpokládá, že by se mohly objevit verze s 20Gbps a 21Gbps čipy. Pak by propustnosti dosahovaly až 800 GB/s, resp. 840 GB/s. U RTX 3070 se hovoří o 256bitové sběrnici a propustnostech 608 až 672 GB/s, u RTX 3060 pak o 192bitové a hodnotách 456 až 504 GB/s.

[Nvidia Ampere]



The first public benchmark for RTX 3080 (Userbenchmark)

> 2100MHz Core clock Limit

> 4750MHz memory clock (ie 19Gbps GDDR6X)

> 10GB VRAM

> Device: 10DE 2206 Model: NVIDIA Graphics Devicehttps://t.co/aiZN0Rz6sx



The score is low for some reason pic.twitter.com/z2Cetdy2Pk — _rogame (@_rogame) August 16, 2020

