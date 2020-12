Dasung Paperlike 253: E Ink monitor šetřící oči

Dasung Paperlike 253 je v podstatě jednoduchý produkt. Využívá displej typu E Ink, jaký dobře známe z elektronických čteček knih. Jde tak o stejnou technologii, jen v podobě 25,3palcového monitoru, který má přijít na trh v příštím roce jako logický následovník starších produktů firmy Dasung, mezi něž patří 7,8" tablet a 13,3" samostatný monitor pro notebooky, oba samozřejmě rovněž s E Ink displeji.

Tento monitor si tak nebudeme kupovat pro běžnou sestavu, na níž budeme chtít koukat na filmy či hrát hry. Použitý E Ink má totiž sice rozlišení 3200 x 1800, ale zvládne jen 16 odstínů šedé a jeho obnovovací frekvence či obecně rychlost asi také nebude vyvolávat úžas. Pro práci s textem a obecně čtení to však bude velice zajímavé zařízení, které může posloužit jako alternativa k LCD, jež bude velice šetrná k našim očím.

Očekávat totiž můžeme vzhledem k velikosti a rozlišení velice jemný rastr a především tu není stejně jako na klasických E Ink displejích žádné podsvícení. Bez zdroje světla si tak moc nepočteme, ale právě to přiblíží monitor Paperlike 253 k papíru, jak ostatně napovídá i jeho název.

Displeje čteček knih ale obvykle nemají vysokou obnovovací frekvenci. Ve skutečnosti ji lze často velice snadno postřehnout i pouhým okem, takže je otázka, jak se bude Paperlike 253 chovat třeba při rolování textu nebo při přehrávání videa. A to nám nejlépe ukáže právě video, které tyto schopnosti prezentuje od času 1:50.

Na vysokou obnovovací frekvenci to rozhodně nevypadá, ovšem osobně jsem očekával mnohem horší výsledek. I video je víceméně plynulé a pokud jde o práci s textem, na to by měl Paperlike 253 pohodlně stačit. Chtělo by to ale pochopitelně bližší seznámení i pro posouzení celkového zpoždění na výstupu.

Společnost Dasung už ukázala v podstatě hotový produkt, který také prezentovala potenciálním zákazníkům v Číně, ale neuvedla, kdy se s ním chystá jít na trh a jakou nasadí cenu. Uvedla ale rozmezí 10 až 20 tisíc juanů, což nám bohužel dává v přepočtu alespoň 32.000 Kč. Spíše to ale bude víc a za takovou částku si běžný zákazník jistě pořídí spíše nějaké zcela jiné zobrazovadlo.

