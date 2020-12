Data z Hubbleu vysvětlují chybějící temnou hmotu v galaxii

8 Sluncí, přičemž právě tomu víceméně odpovídá i intenzita světla, které z ní proudí. Čili to znamená, že téměř veškerá hmota této galaxie je tvořena hvězdnými systémy se zanedbatelným podílem temné hmoty. Právě ta má mít přitom dle aktuálních vědomostí klíčový vliv na vznik galaxií, respektive má její gravitace zařídit, aby se normální hmota vůbec mohla shlukovat a tvořit galaxie. To samé pak platí i pro objekt Galaxie NGC 1052-DF2 byla sledována ve vzdálenosti cca 62 milionů světelných let a dle pohybu okolních hvězdokup bylo určeno, že její celková hmotnost je cca 2x 10Sluncí, přičemž právě tomu víceméně odpovídá i intenzita světla, které z ní proudí. Čili to znamená, že téměř veškerá hmota této galaxie je tvořena hvězdnými systémy se zanedbatelným podílem temné hmoty. Právě ta má mít přitom dle aktuálních vědomostí klíčový vliv na vznik galaxií, respektive má její gravitace zařídit, aby se normální hmota vůbec mohla shlukovat a tvořit galaxie. To samé pak platí i pro objekt NGC 1052-DF4 , který byl objeven o rok později.





Právě na NGC 1052-DF4 vzdálenou cca 45 milionů světelných let se zaměřili astronomové z University of New South Wales v Austrálii a využili k tomu techniku Deep optical imaging teleskopu Hubble a teleskop IAC80 na Tenerife. Díky ní zjistili, že chybějící temná hmota v této galaxii může být vysvětlena slapovými silami, které ji narušují a pochází ze sousední velké galaxie NGC 1035. Jinými slovy, gravitace galaxie NGC 1035 trhá sousední NGC 1052-DF4 na kusy a jako první je ovlivněna temná hmota, zatímco samotné hvězdy mají pocítit slapové síly až v pozdějším stádiu, díky čemuž nám tak galaxie připadá jako dosud nenarušená.

okolí galaxie NGC 1052-DF4 (uprostřed) zabrané teleskopem IAC80, vlevo je velká NGC 1035

Odhalit působení vnějších sil na temnou hmotu galaxie je pochopitelně velice obtížné a astronomové k tomu v tomto případě využili jednak podrobné zkoumání jejího světla a vedle toho i rozmístění blízkých kulových hvězdokup. Právě ty jsou velice často využívané pro studium galaxií, neboť jsou velice dobře sledovatelné a jejich pohyb a rozmístění může leccos napovědět. A nyní napovídají to, že NGC 1035 na ně už začala působit a přitahovat si je k sobě, což znamená, že má jednoznačný gravitační vliv na NGC 1052-DF4.

Podrobné sledování světla či záření celkově pak už ukázalo vznikající slapové ohony tvořené materiálem, který si vedlejší galaxie už také začala přitahovat, ovšem to zatím ovlivňuje jen cca sedm procent z NGC 1052-DF4. Ta tak postupem času bude pozřena svým velkým sousedem a vypadá to, že první byla na řadě temná hmota. A je to logické, pokud ta má tvořit kolem galaxií jakési neviditelné halo, čili je první "na ráně".



Zatím tak není třeba přepracovávat teorie o temné hmotě a jejím podílu na vzniku galaxií.

