DDR4-2400 až DDR5-6200: jak škáluje výkon na Alder Lake-S?

Paměti DDR5 jsou stále přinejmenším dvakrát dražší než DDR4, přičemž lepší sady s vyšším taktem a sníženým časováním už přijdou rovnou na několikanásobek ceny slušných sad DDR4. Například DDR5-6400 CL36, které tvoří vrchol v testu serveru Techspot , si můžeme ve 32GB sadě od G.Skill pořídit za cca 16 tisíc korun. To by se dalo ještě akceptovat, pokud by takový hardware výrazně ovlivnil celkový výkon, ovšem to se projeví spíše v syntetických testech jako AIDA64, kde jsou rozdíly značné, ale v praxi už to bude jinak.