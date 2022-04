Dell Precision 7670 a 7770: až 128 GB RAM v jediném modulu CAMM místo SO-DIMM

V nabídce společnosti Dell se objevily dva nové pracovní notebooky Precision 7670 a 7770. V zásadě jsou velmi podobné, liší se zejména úhlopříčkou displeje. Nejzajímavější je na nových noteboocích především použití paměťových modulů CAMM (Compression Attached Memory Module). Zatímco notebooky mají obvykle typ SO-DIMM, Dell použil nový systém, který by měl řešit prostorové nároky. Ty jsou u SO-DIMM s vysokými kapacitami docela problémem. Na 128 GB paměti by totiž bylo potřeba čtyř 32GB modulů SO-DIMM, zatímco CAMM to zvládne v jediném 128GB modulu, který je o 57 % tenčí.



Sehnat bude možné notebooky i se standardními SO-DIMM od 1×8GB do 2×32GB DDR5-4800, v případě modulů CAMM půjde o 16GB až 64GB DDR5-4800, případně 128GB modul DDR5-3600. Máme zde procesory Intel Core 12. generace až do verze Core i9 s Intel vPro a 55W TDP. Úložiště v podobě M.2 SSD můžete mít od 256 GB do 4 TB, nicméně díky 3 slotům M.2 tu později můžete nastrkat až 12 TB. Integrovaný grafický čip Intel UHD Graphics může být doplněn dedikovanou grafikou Nvidia RTX A1000 4GB až RTX A5500 16GB.

Precision 7670 má 16" displej, přičemž může mít rozlišení 1920×1200 (LCD) nebo 3840×2400 pixelů (OLED), ve všech případech jde o 60Hz displej. Precision 7770 má na výběr 17,3" LCD s 60 Hz a rozlišením 1920×1080 pixelů nebo 4K panel se 120Hz frekvencí. Jde o moderní notebook, takže nepřekvapí přítomnost dvou portů Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2 (DP-alt), dále tu jsou dva USB 3.2 Gen1, HDMI 2.0a pro iGPU a HDMI 2.1 pro dedikované GPU. Notebooky váží od 2,6 kg, resp. 3,01 kg.