Dell uvádí 31,5" profi monitor UP3221Q s kolorimetrem i další novinky

Společnost Dell představila několik monitorových novinek. Nejzajímavější z nich je 31,5" profesionální grafický monitor UltraSharp 32 HDR PremierColor (UP3221Q). Novinka má 4K rozlišení, IPS displej a 2000 mini-LED pro lepší podsvícení a řízení kontrastu monitoru.Tento monitor nabídne 99,8% pokrytí gamutu DCI-P3 a splňuje také DisplayHDR 1000 díky maximálnímu jasu 1000 nitů. Zajímavostí je především integrovaný kolorimetr Calman (kalibrace lze provádět periodicky bez nutnosti mít připojený počítač) a potěší i fakt, že jde o skutečný 10bitový displej.

Užitečnou funkcí může být Picture-byPicture, kdy lze na jeden monitor připojit výstupy ze dvou počítačů. Každý z nich navíc může používat jiný barevný prostor. Najdeme zde Display Port 1.4, dva HDMI 2.0, Thunderbolt 3 upstream (až 90W) a downstream (až 15W) a dva USB 3.2 Gen2. UP322Q lze výškově nastavit ve 160mm rozsahu, naklonit od -5° do +21°, natočit o 30° do stran, nechybí ani funkce pivota. Monitor by už měl být v prodeji za cenu $4999.



Další novinkou je malý 14" monitor UltraSharp 24 USB-C Hub (U2421E). Má dnes už neobvyklý poměr stran 16:10 a funkci ComfortView Plus, hardwarové řešení pro Low-Blue Light. I přes menší množství modré má zajistit barevnou přesnost. Novinka se už má prodávat za cenu $449.

Jako poslední je tu UltraSharp 34 Curved USB-C Hub (U3431WE), který nabídne WQHD rozlišení 2560×1440 pixelů a 95% pokrytí gamutu DCI-P3. Pochlubit se má i kvalitním ozvučením se dvěma reproduktory. Za tento monitor chce Dell $1199 a na pulty obchodů zamíří 1. prosince.

