Dell uvádí 34" pracovní monitor P3424WE: 3440x1440, IPS, zakřivení 3800R

Dell představila několik nových monitorů. Vedle dotykově ovladatelného modelu P3424WE. Název napovídá, že jde o novinku pro příští rok s 34" úhlopříčkou. Přesněji jde o 34,14" panel typu IPS, který má rozlišení WQHD 3440×1440 pixelů při max. frekvenci 60 Hz. Jde totiž o pracovní a nikoli herní monitor, ačkoli má i zakřivení, což při širokoúhlém poměru stran 21:9 přijde docela vhod. Zakřivení je ale jen jemné, činí 3800R. Monitor podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. barev), má standardní kontrast 1000:1, pokrývá 99 % prostoru sRGB a jeho odezvy činí 5 ms (GTG Fast) až 8 ms (GTG Normal).

Máme tu port HDMI, DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen1 (90W PD), USB-B 3.2 Gen1 (upstream) a 4 porty USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps), je zde i podpora pro LAN (port RJ-45). Stojan dovoluje náklon v rozsahu -5° až +21°, výškové nastavení ve 150mm rozsahu, natočení do stran o +/-30° a možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Spotřeba monitoru činí 31,7 W. Samozřejmostí je pro práci funkce ComfortView Plus se snížením modrého světla pro menší únavu očí. Easy Arrange pak dovoluje rozvržení oken do 48 předem definovaných ploch, nechybí ani KVM Switch. V konstrukci najdeme 85 % recyklovaného plastu a 90 % recyklovaného hliníku, monitor má také certifikaci EPEAT Gold. Funkce PowerNap pak ztlumí monitor, když se nepoužívá. Cena byla stanovena na 859,99 USD (cca 20-22 tisíc Kč s DPH).