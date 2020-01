Dell uvádí 43palcový kancelářský UltraSharp U4320Q

Dell UltraSharp U4320Q využívá přesněji 42,5" displej typu IPS s rozlišením 3840 x 2160 a jde o model, který patří především do kanceláří, nebo na stůl vedle domácí sestavy, jejíž majitel by rád velkou úhlopříčku a rozlišení, ale nejde mu tolik o obnovovací frekvenci, odezvu či celkově o to, aby si koupil herní monitor. Tomu je tak podřízena i výbava, ze které si nikdo úžasem nesedne.

K rozlišení 3840 x 2160 tu máme jas 350 cd/m², kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178 ° vertikálně i horizontálně, odezvu 5 ms GtG v rychlém režimu a obnovovací frekvenci 60 Hz. Není tu přitom podpora žádné synchronizace, čili ani FreeSync, natož pak G-Sync.

Nový U4320Q si můžeme ve specifikacích porovnat s druhým 42,5" modelem firmy Dell, P4317Q, který má velice podobné specifikace.

Model UltraSharp U4320Q P4317Q Panel 42,5" IPS Rozlišení 3840 × 2160 Obnovovací frekvence 60 Hz Synchronizace - - Odezva 5 ms GtG - Fast mode

8 ms GtG - Normal mode 8 ms GtG Jas 350 cd/m² 350 cd/m² Kontrast 1000:1 typ. Pozorovací úhly 178°/178° H/V Pixelů na palec a velikost pixelu 104

0,245 mm Barvy 1,07 miliardy Vstupy 2 × DisplayPort 1.4

2 × HDMI 2.0

1 × USB Type-C w/ DP Alt Mode 1 × DisplayPort

1 × Mini DisplayPort

2 × HDMI

1 × D-Sub/VGA USB-C PD 90 W - USB Hub 4port USB 3.0 hub (3×USB-A a USB-C) 4port USB 3.0 Type-A hub Audio Sluchátkový výstup 8W stereo repro

Sluchátkový výstup

Audio vstup Stojan Výška: -/+60 mm

Naklopení: -5° to 10°

Natočení: -20° to 20° Naklopení: -5° to 10° Nástup na trh leden 2020 květen 2016 Cena $1049,99 $899,99

Jak je tedy vidět, můžeme k novému monitoru napojit zdroj signálu pomocí rozhraní USB C a tím stejným kabelem pak dané zařízení, čili nejspíše notebook, napájet až 90 W. Monitor také podporuje funkce Picture-by-Picture a Picture-in-Picture a napojit se najednou až ke čtyřem zařízením. Bohužel tu ale není KVM, čili přepínač pro periferie.

Ceny souvisejících / podobných produktů: