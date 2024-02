Der8auer provedl delid Ryzenu 7 8700G, s tekutým kovem srazil teplotu o 25 °C

Pokud chcete z procesorů vymáčknout opravdu maximum, bude v mnohých případech potřeba sáhnout k tzv. "delidu". Tímto procesem se myslí odstranění heatspreaderu a aplikování lepších metod vedení tepla, které zajistí nižší teploty a s tím i možnost dosáhnout vyšších frekvencí a menšího teplotního throttlingu, který by jinak vedl k omezování výkonu. Overclocker Der8auer to nyní zkusil na procesoru AMD Ryzen 7 8700G, který je nejnovějším APU ze stáje společnosti AMD. Použil k tomu nástroje od Thermal Grizzly, které díky velmi podobnému heatspreadu s řadou Ryzenů 7000 fungovaly. PCB samotného procesoru je ale jiné a máme tu jen jeden čip, zatímco Ryzeny 7000 mají jedno nebo dvě CCD a I/O chiplet. Rozdílem se také ukázala být rozdílná výška čipů. U Ryzenů 7000 čouhají chiplety 0,8 mm nad úroveň PCB, v případě APU je to jen necelých 0,5 mm. Proto a kvůli patrně nízkému zájmu ze strany zákazníků tak Der8auer patrně nebude nabízet přetaktovávací chladicí řešení pro Ryzeny 8000G.



Der8auer vyzkoušel otestovat výkon, přičemž ve výchozím stavu běžel procesor na cca 4600-4750 MHz, spotřebovával 88 W a jeho teplota činila okolo 75 °C. Výkon v Cinebench R23 se dostal na více než 16.500 bodů. S aktivovaným PBO se frekvence vyšvihly na 4725-4850 MHz (+100-125 MHz), spotřeba se dostala na 98-102 W, teploty se pohybovaly spíše okolo 85 °C a výkon stoupl jen mírně na 16.900 bodů. Manuální přetaktování na 5000 MHz zvedalo teplotu až k 93 °C, většinou ale byla také okolo 85 °C, spotřeba pak byla okolo 103-105 W. Výkon ale překonal 17.900 bodů.

Když k chlazení využil podložku Thermal Grizzly KryoSheet, teploty v základním stavu spadly na cca 65 °C (oproti původním 75 °C), výkon v benchmarku se mírně zvýšil z 16.500 na 16.700 bodů. S PBO pak díky termální podložce klesla spotřeba z 85 °C na zhruba 70-75 °C. Manuální přetaktování na 5000 MHz zdaleka nedosahovalo teplot přes 85 °C jako u továrního řešení a rovněž se pohybovaly mezi 70-75 °C.

Hodně zajímavé to bylo ale především s tekutým kovem. S výkonem to ve výchozím stavu moc nehnulo (16.800 bodů), teplotyale spadly na zhruba 55 až 60 °C, což je v podstatě o 15-20 °C méně než ve výchozím stavu. Přetaktování přes PBO se ze 70-75 °C s KryoSheet dostalo k 65 °C, což je dalších 10 stupňů dolů a rovněž cca 20°C rozdíl proti továrnímu řešením s heatspreaderem. Přetaktování na 5,0 GHz udrželo výkon na 17.900 bodech jako s jinými typy chlazení, teplota se ale držela jen u 60-65 °C, což je dobrých 25 °C dolů.



Der8auer zkusil také manuální přetaktování na 5300 MHz, což už zvedlo spotřebu přes 120 W. Výkon se dostal na 18.800 bodů, teploty se přitom pohybovaly okolo 70-75 °C. Jinými slovy teploty byly stejné jako u standardního heatspreaderu bez přetaktování, výkon šel ale nahoru o 14 %. Bez monitorování spotřeby a výkonu v HWiNFO64 byl výsledek dokonce přes 20.000 bodů.