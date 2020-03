Deska Colorful s H310 podporuje čtyři generace procesorů Intel Core

Colorful H310M-E V20 je v nabídce Amazonu s cenou téměř 83 dolarů a nejedná se zrovna o desku, z níž bychom měli být nadšeni. Je to poměrně chudě vybavená Micro ATX s paticí LGA 1151 s pouze čtyřfázovým napájením, která nabízí dva paměťové sloty pro DDR4, jeden PCIe 3.0 x16 plus jeden PCIe 3.0 x1 a čtyři SATA porty. Nemá dokonce ani jeden slot M.2 pro moderní výkonná SSD, i když se nezdá, že by se tu pro něj nenašlo místo.

Tato deska už ale byla vyzkoušena s procesory Intel všech čtyřech 14nm generací, samozřejmě pokud nepočítáme Broadwell, ale tu nemůžeme u desktopů pokládat za opravdovou generaci a navíc by to nebylo možné kvůli jiné patici (LGA 1150).

Oficiálně tato deska podporuje pouze Coffee Lake a Coffee Lake Refresh, ovšem dle leakera momomo a jeho snímků CPU-Z na ní byly rozběhnuty i procesory Core i3-6100 a Core i7-7700K, čili Skylake a Kaby Lake.

To ale v podstatě není nic podivného, ostatně dobře víme, že Intel v poslední době desktopové čipsety spíše jen přeznačoval a i když trošku upravil patici, pak jen kvůli silnějšímu napájení, což do světa zrovna moc nevytruboval. To je pochopitelné vzhledem k tomu, že TDP dosud stagnovalo, ale reálná spotřeba šla prudce nahoru a i z toho důvodu bych se zdráhal do takové desky vložit procesor jako Core i9-9900K. Ale jak se ukazuje, i ten v ní běží, jen je otázka, jak dobře a stabilně v zátěži.

Colorful H310M-E V20 tak opět dokazuje, že zpětná kompatibilita 14nm desktopových procesorů Core skutečně je možná a kdyby Intel chtěl, mohl spokojeným majitelům starších desek fungovat i s novějšími procesory. Na druhou stranu tím Intel alespoň nepřipouští zmatky s podporou procesorů danou aktuálností BIOSu, nehledě na to, že ten by musel nést podporu více generací a na to by řada z desek nemusela mít dostatečnou kapacitu paměti určené pro BIOS (viz řada MSI MAX pro procesory AMD).

Nyní už nás ale čeká generace, v jejímž případě nic takového nebudeme muset řešit, neboť nastoupí opět nová patice, a to nejspíše vytvořená opět především pro účely kvalitnějšího napájení.

