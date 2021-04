Desktopová CPU Intel Core i9-11900T s 35W TDP míří do prodeje

Společnost Intel uvedla na trh procesory Rocket Lake v několika variantách. Ty mohou být bez přídomku (s integrovaným GPU), s přídomkem F (bez GPU), K (vysoce výkonná verze s GPU) a KF (vysoce výkonná verze bez GPU). Základní verze mají 65W TDP, výkonné pak 125W TDP. Aby to bylo složitější a bylo více na výběr, objevují se i verze T s TDP na pouhých 35 W. O nich se mluvilo už v únoru, nicméně nyní to vypadá, že takové procesory budou k dispozici i v obchodech a ne jen sestavách. Dostanou se do Asie i do Evropy.

Pojďme se podívat např. na vlajkovou loď Core i9-11900. Její výkonné verze i9-11900K a i9-11900KF mají 8 jader s podporou 16 vláken, 16 MB cache, přičemž základní takt činí 3,5 GHz (v případě 95W varianty pak 3,0 GHz). Turbo Boost 2.0 končí na 5,1 GHz, Turbo Boost Max 3.0 na 5,2 GHz a s Intel VTB lze dosáhnout dokonce 5,3 GHz. Pokud se ale podíváme na standardní a úspornější varianty i9-11900 a i9-11900F, tak zde je základní takt 2,5 GHz a Turba se pak snížila všude o 100 MHz na 5,0 GHz, 5,1 GHz a 5,2 GHz.

Dosáhnout nižší TDP je vcelku snadné snížením základního taktu, a tak nový i9-11900T jednoduše nabídne základní takt pouze 1,5 GHz, což mu dopomáhá dostat se na 35W TDP. Dokonce ho lze konfigurovat na 25W TDP, kdy bude základní takt snížen na pouhý 1 GHz. Turba pak končí na frekvencích 4,8 GHz, 4,9 GHz a 4,9 GHz. Cena tohoto procesoru se má v prvních evropských obchodech pohybovat okolo 450 EUR. Pokud jde o Core i7-11700T, ten má být za cca 350 EUR. Řada úsporných modelů má zahrnovat i Core i5-11600T, i5-11500T a i5-11400T.



Ceny souvisejících / podobných produktů: