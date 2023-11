Desktopové procesory AMD Ryzen 8000G přijdou i s hybridní architekturou Zen 4c

Mobilní procesory řady Phoenix od AMD už můžeme zakoupit v několika noteboocích, brzy by ale měly přijít v desktopových variantách. Nepůjde však o Ryzeny 7000G, jak se původně předpokládalo, ale o Ryzeny 8000G, neboť přijdou letos tak moc pozdě, že už půjde spíše o modely pro rok 2024 (pokud dokonce nebudou představeny až začátkem roku 2024, což je také možnost). A to znamená osmičku na začátku označení. Prozatím unikla základní data o čtyřech nových procesorech, přičemž modely Ryzen 7 8700G a Ryzen 5 8600G by měly využívat pouze architekturu Zen 4 (Phoenix 1). V prvním případě tu bude 8 jader CPU a grafika AMD Radeon 780M s 12 CU, v druhém případě pak 6 jader CPU a GPU Radeon 760M přinese 8 CU.



Slabší procesory Ryzen 5 8500G a Ryzen 3 8300G by už ale měly spadat do řady Phoenix 2 a přinést hybridní architekturu kombinující jádra Zen 4 a Zen 4C. V případě 8500G půjde o 6jádrový čip se dvěma výkonnými jádry Zen 4 a čtyřmi úspornými Zen 4C. 8300G má mít celkem 4 jádra, přičemž pouze jedno bude Zen 4 a trojice má být pak v úsporné variantě Zen 4C. Oba dva tyto procesory mají dostat GPU Radeon 740M se 4 CU. Z dalších informací víme akorát to, že by všechny čtyři procesory měly dosahovat 65W TDP. Je ještě dobré připomenout, že zatímco úsporná jádra u Intelu nepodporují Hyper-Threading, u AMD budou SMT podporovat jak jádra postavená na Zen 4, tak i úsporná na Zen 4C. Podpora pro nová APU je už zanesena do BIOSů AGESA 1.0.9.0 a 1.1.0.0.