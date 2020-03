Desktopový AMD Ryzen 4000 Renoir se objevil v testu

AMD Ryzen 4000 ‘Renoir’ jsme očekávali jako ne moc zajímavou generaci vzhledem k tomu, že výrobce se rozhodl i v této generaci pokračovat s Vegou, zatímco by se dalo pomýšlet již na generaci Navi. Jenomže, jak jsme se na začátku tohoto roku dozvěděli, jde o podstatně vylepšenou Vegu, která slibuje výrazný výkonnostní skok a procesorová jádra budou pochopitelně založena na Zen 2, takže tím se z Renoir stávají velice zajímavá APU.

Nyní se už objevil první desktopový Renoir, a to společně se základní deskou s čipsetem B550, který je také zbrusu nový. Půjde pochopitelně již o řadu Ryzen 4000, ale ta je v případě APU ve skutečnosti o generaci pozadu, takže CPU Ryzen 4000 budou již využívat architekturu Zen 3 známou jako Vermeer a neupřesněný 7nm proces.

Mobilní Renoir by se měly už každou chvíli dostat na trh, ale na desktopové verze si evidentně ještě počkáme. AMD by je ale mohlo vyslat na trh někdy v době Computexu 2020 (anebo snad i dříve), který vypadá na vhodnou příležitost, ať už se nakonec odehraje, nebo ne. Na jednu stranu se totiž nyní zrušilo E3, které se mělo odehrát dokonce v ještě pozdějším termínu, ale v USA. Computex je mnohem blíže zdroji nákazy, a to na Tchaj-wanu, kam nákaza dorazila dříve, a přesto tam nemají ani 50 potvrzených případů.

Desktopový Renoir byl spatřen na desce Gigabyte B550 AORUS PRO AC a jde evidentně o ještě inženýrský vzorek se základním taktem CPU jader na 3,5 GHz a GPU taktem 1750 MHz. Otázka je, kolik má CU, a tedy stream procesorů. Získal zatím jen 5659 bodů v testu 3DMark 11 Performance, což se nevyrovná ani Ryzen 7 4800U a ani slabšímu Ryzen 7 4700U se 6309 a 5713 body. Půjde ovšem i o důsledek toho, že daná sestava využívala jen 2133MHz paměti DDR4, které jsou pro moderní APU naprosto nevhodné a pomalé. Víme tak alespoň to, že desktopové Renoir jsou na cestě.

