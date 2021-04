Desky Asus, ASRock i Gigabyte s B560 mají omezenou funkčnost prvního M.2 slotu

Nové procesory Intel Rocket Lake-S (11. generace Core) totiž nově nabízejí čtyři linky PCIe 4.0, na něž lze přímo napojit M.2 SSD z první pozice desky, což Comet Lake-S (10. generace Core) ještě neznají. Čili v takovém případě mohou při využiti Comet Lake-S nastat při instalaci na moderní desku s čipsetem série 500 dva případy.

Buď je daná deska vybavena PCIe přepínačem, který umožní první M.2 slot napojit buď na procesorovou patici, anebo na čipovou sadu, anebo jím vybavena není, což znamená, že první M.2 bude logicky napojen jen na patici procesoru. To ale znamená, že pokud na takové desce provozujeme Comet Lake-S bez PCIe linek vyhrazených pro SSD, nebudeme moci první slot M.2 využít.

Jak jsou na tom ale ostatní výrobci desek, a to především Gigabyte a ASRock? Můžeme se podívat třeba na B560 AORUS PRO AX od Gigabyte, která má tři sloty M.2 a rovněž i v jejím případě lze ten první (M2P_CPU) využít pouze s 11. generací Core a to samé platí i pro B560M AORUS PRO, takže Asus v tom rozhodně není sám, ostatně stejné je to v případě desek ASRock, a to B560 Pro4 či B560 Steel Legend