Desky Gigabyte X570S: první reálná známka procesorů Zen 3+ "Warhol"?

Na nové záznamy upozornil KOMACHI_ENSAKA na Twitteru a my v nich můžeme najít celou řadu desek vycházejících z označení X570S. Dle toho lze počítat spíše s novou verzí čipové sady firmy AMD, než aby šlo o novinku, kterou má na svém triku čistě jen Gigabyte.

Je třeba také vzít v potaz, že čipová sada X570 už není nejmladší a v červenci už bude mít za sebou dva roky na trhu, přičemž B550 a A520 jsou alespoň o rok mladší. X570 také není moc oblíbena kvůli své potřebě silného chlazením, což je ve většině případů řešeno ventilátorem (TDP cca 15 W), a tak by asi opravdu mohla být namístě nová verze.

Jenomže nová verze hi-endové čipové sady pro procesory AMD Ryzen by těžko nastoupila v době, kdy bychom už vyhlíželi Zen 4, a tedy i zbrusu novou patici, desky pro DDR5 a celkově prostě novou platformu. A proto se dá říci, že pokud je X570S opravdu reálný produkt představující novou verzi původní čipové sady X570, pravděpodobně to znamená, že procesory Warhol (Zen 3 Refresh či Zen 3+) jsou opravdu reálné.

A pokud jsou Warhol reálné, je tu otázka, v jaké podobě mohou nastoupit na trh. AMD může zvolit cestu procesorů Ryzen 3000 XT, čemuž ale neodpovídá právě to, že Warhol se v uniklé roadmapě ukazuje jako celá jedna generace s vlastním kódovým názvem, což pro Ryzen 3000 XT neplatilo. Čili v takovém případě by šlo o procesorovou generaci Ryzen 6000 tvořenou opět 7nm procesem, od které nelze očekávat zásadní novinky.

To samé by šlo ostatně očekávat i od údajné X570S, která nakonec může na trh přijít hlavně či dokonce jen kvůli tomu, aby se tím odlišily starší desky s podporou starších procesorů (Zen+, Zen 2 a Zen 3) a nové desky pro novější procesory (Zen 2 až Zen 3+ ?). V takovém případě by měl Intel vcelku dobrou příležitost zaútočit na nabídku AMD pomocí 10nm Alder Lake s podporou DDR5 a PCIe 5.0.



