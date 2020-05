Desky se Z490 jsou drahé, výrobci nabízejí i bonusy

Intel sám se tématu rozhraní PCI Express zcela vyhnul a pouze od některých firem jako Gigabyte jsme se dozvěděli, že nové desky se Z490 jsou nepochybně připraveny pro nyní nevyužitelnou verzi PCIe 4.0, kterou budou moci snad někdy příště zapnout po nainstalování procesoru Rocket Lake. Znamená to ale, že všechny desky se Z490 budou podporovat PCIe 4.0, což se odrazí v jejich cenách? Nejspíše ne, ale nejhorší na tom všem je, že zákazník nemá dosud jasno v tom, jak to bude.

Dle serveru Anandtech začnou ceny desek se Z490 na 150 dolarech, což by mohlo znamenat úvodní ceny mírně nad 4000 Kč a rozdíl nanejvýš několik stokorun oproti levným deskám se Z390 a jejich původním cenám. Je tak otázka, zda i takové desky mají být připraveny pro PCIe 4.0 či jak to Intel vůbec zamýšlí. Je znám tím, že má rád ve svých platformách pořádek, takže by se dalo očekávat, že se bude snažit o to, aby buď všechny nyní desky se Z490 podporovaly dané rozhraní, anebo žádná. Uvidíme.

Pokud jde o ceny, obočí zdvihají především dražší modely, jako je třeba GIGABYTE Z490 Aorus Xtreme (799 USD) a Z490 Aorus Xtreme WaterForce (1299 USD). První jmenovaná má svůj ekvivalent na trhu se stále ještě aktuálním Z390, který přišel na náš trh s cenou pod 15 tisíc korun. Čili i kdybychom oněch 799 USD prostě jen převedli na koruny, jako že to tak nefunguje, získáme cenu přes 20 tisíc, čili reálně to bude ještě mnohem víc.

Ani ASRock nebude troškařit se svým nejlepším modelem Z490 Aqua, který přijde za 1100 dolarů. To MSI se svým MEG Z490 Godlike bude více při zemi s cenou 750 USD, zatímco předchozí model byl o 150 dolarů levnější.

Může za to snad především lepší síťová výbava, která jeden ze dvou 2,5GbE povýšila na 10GbE? Těžko sama o sobě, ceny lepších desek se Z490 šly prostě výrazně nahoru a pohybují se v teritoriu HEDT modelů. Výrobci si to evidentně uvědomují, neboť začínají nabízet různé bonusy.

MSI tak spustilo akci Comet Upgrade startující 20. května, v jejímž rámci můžeme získat až 50 USD pro utracení na Steamu dle uvážení. Je tak zřejmé, že na nejvyšší částku dosáhneme jen při koupi těch nejdražších desek.



Akce MSI trvá do 15. června, kdy už Comet Lake-S mají být dva týdny na trhu, ovšem Asus má svou nabídku spojenou pouze s předprodejem vybraných desek, k nimž nabízí jisté dárky z omezené nabídky. To ani nemusíme zkoumat dopodrobna, neboť tato akce se stejně dle aktuálních informací týká jen Hong-kongu.

