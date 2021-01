Detaily o AMD Cezanne: APU z 10,78 mld. tranzistorů

AMD Cezanne jsou APU tvořená jedním 7nm čipem, který má velikost 180 mm2 a tvoří jej 10,78 miliard tranzistorů, čili dle těchto údajů má tento čip dokonce více tranzistorů než Navi 10, které je přitom velké 250mm2. Oproti Renoiru je ovšem dle těchto údajů o 15 % větší a má o 10 % více tranzistorů, v čemž se odráží nejspíše především nová procesorová mikroarchitektura Zen 3 s dvojnásobnou kapacitou L3 cache, a to 16 MB.

Vedle toho AMD uvádí, že tyto procesory mají o 23 % vyšší jednovláknový výkon oproti Renoiru, což se projeví i ve hrách, stejně jako CPU Zen 3 mají už unifikované 8jádrové jednotky sdílející celou L3 cache, dále tu je vylepšený kontroler pamětí LPDDR4 podporující rychlejší verze, samotné procesory fungují na vyšších frekvencích a jde v současnosti o nejvýkonnější čipy pro herní notebooky.

Zveřejněné obrázky jsou bohužel neostré, ale i tak z nich můžeme vyčíst to podstatné. Pokud jde o grafiku, pak ta se stále spoléhá na architekturu Vega a nabízí maximálně 8 CU jako v případě Renoiru.

- klikněte pro zvětšení -

I tak ale AMD slibuje alespoň mírné zvýšení výkonu s až 2150 GFLOPS v FP32. Na tom bude mít zásluhu nejspíše kombinace zvýšení taktů GPU až na 2,1 GHz a rovněž podpora rychlejších pamětí LPDDR4 4266 MT/s díky vylepšenému paměťovému kontroleru.

Nám ovšem tyto snímky (včetně celé nově zveřejněné prezentace) stále nepotvrdily to, zda Cezanne stále spoléhají na osm linek PCIe 3.0 jako Renoir, anebo už jich mají plný počet.

AMD však právě před chvílí odpoledne ohlásilo, že první notebooky s Ryzen 5000H jsou k dispozici od dnešního dne, a to od společností Asus a Acer, přičemž brzy nastoupí také verze od HP a Lenova. To také znamená, že Cezanne už nepodléhají informačnímu embargu a my se třeba od Tom's Hardware dozvíme, že mají opravdu celkem 16 linek PCIe 3.0, z nichž je 8 určeno pro grafickou kartu a zbytek pro dvě NVMe zařízení.



