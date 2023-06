Detekce nehod na iPhonech opět vyvolala zmatky, tentokrát na hudebním festivalu

Automatická detekce autonehod v telefonech Apple iPhone 14 a chytrých hodinkách Apple Watch 8 a Ultra už pomohla zachránit několik životů. Několikrát se ale také zasadila o falešné poplachy. Zbytečně volá záchranku např. na horských drahách nebo při lyžování . Zmást ji ale dokáže i tanec. Na letošním Bonaroo Festivalu bylo zaznamenáno zhruba 5krát více falešných poplachů, než co je zvykem. Předpokládalo se, že za to může právě detekce autonehod v telefonech iPhone.

Telefonům v oblasti tak byly rozeslány zprávy, aby uživatelé dočasně vypnuli tuto detekci autonehod a skutečně to pomohlo. Počet falešných poplachů se snížil zhruba o polovinu, což napovídá, že za to opravdu mohl tento systém Applu. Nyní je ale otázkou, kolik lidí si ji zapne zpátky, aby mohla správně zafungovat, pokud by náhodou byla potřeba. Záchranáři se ještě nechali slyšet, že i přes takové množství falešných poplachů zvládli ošetřit všechny případy, kdy to bylo opravdu nutné.